Iglesias al borde de la quiebra por la pandemia

Con el regreso al semáforo rojo en la zona sur de Quintana Roo, todas las iglesias y centros de oración cerraron sus puertas en los municipios Othón P. Blanco, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, y comunidades Nicolás Bravo y El Ingenio; en total son 15, informó el obispo, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas.

Asimismo, en el norte de la entidad algunos párrocos responsables de templos no han abierto por temor a la pandemia. “Allá en el sur se cerraron totalmente, y en el norte algunos no han abierto, en Isla Mujeres, en Cozumel, porque se quiere asegurar que no vamos a ser foco de expansión del virus”.

Tras celebrar misa dominical en la Catedral de Cancún, el responsable de la Prelatura Cancún-Chetumal, lamentó que la crisis económica los tenga en quiebra financiera total, a pesar de que recientemente reabrieron iglesias con un 30 por ciento de aforo.

“Nuestro estado financiero depende de las viejitas que dan sus 10 pesos puntuales y constantes… Ahorita estamos totalmente quebrados, porque llevamos tres meses sin recibir la limosna, y con ella pagamos oficinas, agua, electricidad, y ahora estamos viendo como le hacemos. Estamos en manos de la providencia de Dios, totalmente quebrados”.

A través de transición en vivo se solicita donativos a unas cuatro mil personas que siguen la misa dominical, pero “no es que no quieran donar, es que la gente no tiene para comer, no ha tenido trabajo, ya se gastaron sus ahorritos, entonces la cosa está muy complicada para la iglesia y para todas las familias”.

Elizondo Cárdenas informó que están celebrando ceremonias eucarísticas con cuatro personas (bodas, principalmente), cuando normalmente se hacen con 200 o 300 invitados. Además, están paradas las actividades en 25 hoteles que cuentan con capilla.

Para finalizar, pidió a la sociedad portar cubreboca y extremar precauciones sanitarias, “porque al que se descuida le cae el chahuistle”.