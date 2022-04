Hiram Mier confesó que no va al tri por una confusión con el Tata Marino

El zaguero de Chivas Hiram Mier contó en conferencia de prensa que por una confusión ya no es convocado a la Selección Nacional de México, pues previo a una convocatoria en 2020, él comentó que no asistiría por una lesión, pero el Tata Martino lo tomó como que no quería ir.

“En ese tema he tratado de hablar poco, no me gusta hablarlo, en su momento no fue como que le dije que no a la selección y yo ya estaba con un tratamiento en la rodilla, las Fechas FIFA yo las aprovechaba para descanar, les dije que tenía este tratamiento y ellos lo tomaron como que no quería ir. “Y que se me dificultaba porque tenía que darle ese seguimiento, y de lo que comentas que hablaban de otro jugador, a mis 32 años me siento muy bien, estoy pensando ahora en Chivas y conseguir mis objetivos en el club”, explicó Mier.

Por otro lado, Hiram Mier habló sobre los abucheos en contra de Miguel Ponce y Ángel Zaldívar, donde dijo que le cuesta creer que eso suceda estando en el estadio Akron, propia casa del Rebaño.