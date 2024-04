Desglosó sus principales propuestas de campaña, divididas en ejes para atender el bienestar social, desarrollo urbano, turístico y la construcción de la paz

Presentó a su planilla y equipo de campaña con los que alcanzará el triunfo el próximo 2 de junio

Playa del Carmen, Quintana Roo.- Con honestidad y amor, vamos a hacer de Solidaridad una sola tierra y un solo pueblo, afirmó Estefanía Mercado, Candidata de la coalición “Sigamos haciendo historia en Quintana Roo”, al iniciar su campaña política ante más de cinco mil personas en el domo del segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol.

Estefanía Mercado dijo que este es un día histórico para Solidaridad porque inicia un nuevo capítulo donde los que no tenían voz, la tendrán; donde los que fueron olvidados, serán protagonistas; y donde el verdadero poder de la transformación estará en manos del pueblo.

PROPUESTAS DE CAMPAÑA

En este contexto, desglosó sus principales propuestas de campaña entre las que destacó la construcción de un Solidaridad para las Mujeres por medio de la creación de la policía violeta para protegerlas de la violencia, el acoso laboral y apoyo directo a madres solteras, incluyendo exámenes gratuitos para prevención del cáncer de seno.

Además, propuso hacer un Solidaridad con Bienestar Social, en el que se pondrán en marcha proyectos bandera como la creación del Plan “Playa llena, corazón contento” para apoyar a las familias más necesitadas, avanzar en la reivindicación del derecho de la titularidad de la tierra, sobre todo en las zonas más vulnerables.

Asimismo, mejorar la recolección de basura, la iluminación pública y poner en marcha un plan de contingencia para la atención de las comunidades más pobres ante la falta de agua, junto con implementación de las Brigadas de la Transformación.

Su plataforma política incluye el programa de empleo temporal para jóvenes entre 18 y 25 años, el plan Deporte para todas y todos, la creación de las Casas de Atención al Adulto Mayor, casetas policiales para acercar la protección a los ciudadanos y mejorar el monitoreo del municipio con más y mejores policías, a quienes prometió alimentación digna, horarios dignos y protección a sus familias.

Estefanía Mercado también reconoció a las y los maestras y maestros, quienes gracias a su vocación de servicio han convertido nuestras aulas en un espacio para transformar el futuro de nuestras niñas y niños.

“Playa del Carmen es sinónimo de turismo, somos un referente mundial en ese aspecto, pero tenemos que seguir profundizando nuestra vocación, que ese turismo se convierta en una palanca de desarrollo para el pueblo”, señaló.

Es por eso que con Solidaridad Turística organizaremos más y mejores festivales musicales, turísticos, gastronómicos y culturales para que dinamicen la economía local. Mejoraremos la infraestructura de la ciudad para generar mas y mejores espacios para la gente y apoyaremos la capacitación y la formación del sector turístico y así mejorar nuestra hospitalidad y atención, dijo.

Somos creyentes del desarrollo, por eso creemos en un Solidaridad con Desarrollo Sustentable e Inclusivo donde entre todos construyamos un Plan de Desarrollo Urbano Municipal que genere un equilibrio entre nuevas construcciones, pero con más y mejores servicios.

“Tendremos un plan de recuperación de los espacios públicos del municipio para ponerlos al servicio del pueblo. Y aquí quiero enviarle un mensaje a las y los empresarios y emprendedores de Solidaridad, en nuestra gestión tendrán una aliada. se acabarán los moches, para que nunca mas tengan que vivir la pesadilla de la corrupción que hoy tiene detenida grandes oportunidades de inversión y de empleo para el pueblo. Tienen mi palabra”, afirmó.

MENSAJE A TRABAJADORES DE LA COMUNA

En este contexto, envió un mensaje a las trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento, quienes señaló, son fundamentales. “Pronto se acabará el tiempo de las amenazas, las presiones políticas y la humillación. Estoy consciente de que hoy son víctimas de una gestión chueca que no quiere que llegue el cambio, les pido confianza, ante el chantaje, esperanza, ante las presiones y resistencia ante la humillación”.

A los habitantes de Puerto Aventuras, dijo que su compromiso “será estar con ustedes trabajando juntos en soluciones, mejorando su calidad de vida , y estas no son promesas vacías, desde ahora me comprometo a que nuestro foro de desarrollo social de la campaña lo desarrollaremos con ustedes”.

Estefanía Mercado también apuntó que “hay quienes se ponen por delante del pueblo, y se olvidan que primero es el pueblo. Todo lo que haremos será respetando los principios éticos del hombre que transformó México, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Solidaridad”.

Y finalmente, mandó un mensaje “a los que están en la oficina de la presidencia del Palacio Municipal que ustedes so los que están rodeados de las peores caras de la política, que lo único que han hecho y siguen haciendo es simular que trabajan para la gente, y es por eso que el pueblo los desprecia, y el próximo dos de junio ¡se los vamos a demostrar”.

Durante su mensaje, Estefanía Mercado presentó formalmente también a la planilla integrada por José Agustín Aguilar en Sindicatura; Primera Regiduría, María de los Milagros Álvarez; Segunda Regiduría con Orlando Muñoz Gómez; Tercera Regiduría con Matilde Carrillo; Cuarta Regiduría con Uri Carmona; Quinta Regiduría con Alma Rodríguez; Sexta Regiduría con Javier Santos; Séptima Regiduría con Xel-Ha Dehesa; Octava Regiduría con Fernando Muñoz; Novena Regiduría con Marian Solís.

Además, presentó a Mirella Diaz, Citlali Borges, Edgar Barbosa, Andrea Rosado, Rene Alamilla, Maria Velez, Cristhyan Martinez, Emilia Jimenez, Sebastián Ducker y Irene Torres, como parte de su equipo político que trabajará para triunfar en las elecciones del 2 de junio próximo.

HABRÁ COORDINACIÓN DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO

“Esto no sólo se trata de elegir un gobierno municipal, sino de la gran oportunidad de tener por primera vez en la historia de Solidaridad, ¡un gobierno federal, estatal y municipal en el mismo equipo¡”, apuntó Estefanía Mercado.

Dijo que una coordinación Federación-Estado-Municipio, tendrá como efecto inmediato más recursos para Solidaridad.

“Como dice la Doctora Claudia Sheinbaum es el tiempo de las mujeres” a lo que yo le sumaría ¡“es el tiempo de las mujeres de la 4T. Todo eso se hará de la mano de dos grandes mujeres. Una mujer imparable que no hace falta nombrarla para asegurar que ha sido la que más recursos ha gestionado para Quintana Roo”, señaló.

Con Claudia Sheimbaun desde Solidaridad, podremos decir que seremos parte de la historia de nuestro país, historia que solo es posible gracias a las condiciones que ha creado la 4T, y es la de tener a la primera presidenta de México que llevara a nuestro país al segundo piso de esta histórica transformación, afirmó Estefanía Mercado.

Acompañaron a Estefanía Mercado el candidato a diputado federal por el tercer distrito electoral federal, Juan Carrillo; las candidatas a diputadas por los distritos IX y X, Tepy Gutiérrez y María José Osorio, respectivamente; el presidente del Comité Directivo Municipal del PVEM, Fernando Muñoz; el representante del PT en Q. Roo, Alberto Farfán, así como los representantes de la CROC, CTM y Sindicato de Taxistas “Lázaro Cárdenas del Río, entre otros.