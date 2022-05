Hará Nivardo Mena un gobierno enfocado a levantar la zona sur de Quintana Roo

José María Morelos.- Reunidos en la alcaldía de la “Heroica Sabán”, los habitantes en edad de votar refrendaron su apoyo al candidato del MAS al Gobierno del Estado, donde dijeron que el próximo 5 de junio votarán por Josué Nivardo Mena Villanueva.

Ahí, Nivardo Mena, les dijo que el pueblo es el que determinará quién quiere que les gobierno, pero simpatizan con la persona que les ayuda, que les atiende, que está con ellos siempre; que llega para platicar con ellos de cerca.

Les enfatizó que está dispuesto a cambiar las formas de la política, porque no es agachón como no lo son los de Sabán que luchan por sus derechos; además de demostrar que cuando hay voluntad pueden hacerse las cosas a favor de la gente.

Los asistentes después de cada frase, gritaba al unísono “gobernador, gobernador, gobernador”; la respuesta de Nivardo Mena fue que no les va a fallar si el voto le favorece el próximo 5 de junio, porque su pacto es con la gente, con el pueblo y no con los grupos de poder.

No olvidó mencionar que el único que otorga el compromiso de “La Buena”, es Nivardo Mena, porque está planeada para poder brindar alimento y medicamentos a las familias; así como estuvo cerca en la Pandemia con las personas, así lo hará en su gobierno.

Durante sus recorridos para llevar sus propuestas de campaña, también visitó a los ganaderos de Vallehermoso, a quienes les aseguró que está interesado en levantar la producción, evitar las enfermedades propias del ganado y la otorgación de créditos, para el impulso de la ganadería, la apicultores y productores del campo.

“La falta de respaldo de un gobierno no permite que ustedes sean exportadores; amamos a esta tierra, el compromiso de Nivardo es cumplirles a ustedes, quiero que sean socios, que tengamos acceso a todos los beneficios; tener una bolsa para que pueda servir para cualquier emergencia, para sacar créditos”, destacó.

En la comunidad de Berdón, Nivardo Mena declaró ante las personas que llegaron para escuchar sus propuestas; “la mayor satisfacción es que lo que estamos haciendo es por vocación, ni siquiera es por obligación, varias personas pueden dar testimonio que nuestra vida está llena de servicios, de trabajo y de solidaridad”.

Les aseguró que los productores de cítricos, principalmente de limón, tendrán todo el apoyo durante su gobierno, pero lo primero que hay que hacer es salir a votar el próximo 5 de junio por los candidatos del MAS.