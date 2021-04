Grupo de Resistencia Civil entrega amparos en juzgados para evitar despojos en Cancún

Cancún.- Esta mañana, un grupo de habitantes de Cancún, acompañados por un abogado entregaron en los Juzgados Federales más de 100 amparos para evitar perder sus viviendas.

Una mujer identificada como Anita Morales explicó que desde hace muchos años la empresa que les vendió sus casas desapareció y vendió a todo a bancos y empresas recuperadoras.

“Desde hace 10-12 años venimos sufriendo acoso porque nos visitan, nos violentan y mucha gente ha sido desalojada de manera violenta”, expresó la mujer manifestante.

Aseguró que muchos de los desalojos se han hecho con supuestos procesos legales, pero que ellos nunca han sido notificados de nada.

Argumentó que “hace como 2 meses y medio alzamos la voz porque ya estamos cansados de vivir con miedo y no queremos perder nuestras viviendas porque son el patrimonio de nuestros hijos”.

Aseguró que el Ayuntamiento de Benito Juárez los ha estado apoyando desde hace 2 meses, pero solo con el tema del PAE.



Detallaron que las formas en las que los pueden desalojar es el PAE, Infonavit y por el crédito que tenemos de “Su Casita” o alguna hipotecaria.

Dijeron que en su caso, están más relacionados el tema de “Su Casita”, la cual quebró, pero no les avisó y después de 10 años empezaron a notificarles de los problemas con sus viviendas y muchos ha empezado a perder su patrimonio.

Aseguraron que ellos los que están pidiendo es el pago justo de sus viviendas, toda vez que ellos ya hicieron unos pagos.

“Nuestras casas tienen un valor de 1 millón 200 mil aproximadamente, pero ese no es el valor del inmueble porque son casas que no están ni bien hechas, son casas que tienen un valor de 160 a 170 mil pesos”, dijeron a Marcrix Noticias.

Añadieron que lamentablemente a estas viviendas se le están cayendo hasta el techo y muchos le han invertido, pero ahora perderán su patrimonio y hasta su inversión.

Dijo que aún así, mucha gente ha querido llegar a un arreglo, pero les están pidiendo entre 700 mil y 800 mil pesos, lo que consideran un abuso.

Denunciaron que además han sufrido estafas de parte de supuestos abogados, quienes les han dicho que podrán solucionar su problemática a cambio de dinero.

“Lo que queremos es que se pare toda esta injusticia porque nadie ha sido vencido ante un tribunal para decir ya perdí mi casa”, abundaron.

Dijo que en estos despojos injustamente llevan documentación y fotos de hasta otras casas y con eso argumentan poder actuar.

Apuntaron que debido a estas injusticias es que empezaron esta protesta y llegarán hasta las últimas consecuencias.

Dijo que tienen 3 grupos de 250 personas que están en estas condiciones y uno más del fraccionamiento La Guadalupana.

Los Héroes, La Guadalupana, Calakmul, Corales, Itzales, Isla Azul, Prado Norte, Paseos del Mar, Santa Fe, Villas Otoch primera, segunda y tercera etapa son los fraccionamientos con estas mismas afectaciones.

Detallaron que en la primera ocasión se metieron 139 amparos, pero hay mil 200 personas que están pasando por una mala situación con su vivienda.

Denunciaron que han recibido amenazas, pero argumentan que están unidos y pidieron a la ciudadanía no callarse y unirse al grupo.