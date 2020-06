Gattuso dice que separó al “Chucky” Lozano de los entrenamientos por indisciplina

CIUDAD DE MEXICO (apro). – El entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso, se pronunció este martes acerca de la separación del entrenamiento de Hirving “Chucky” Lozano, la semana anterior, y lo relacionó con un tema estrictamente de disciplina.

Gattuso sentenció que no permitirá que nadie arruine un entrenamiento.

“Cualquiera que esté cansado o no tenga ganas, por mí puede quedarse en el vestuario y perder un día de entrenamiento. Todos saben que conmigo tienen que ir al ciento por ciento. No permitiré que nadie arruine un entrenamiento”.

Además, Gennaro Gattuso dejó entrever que el exjugador del PSV Eindhoven no entrena al parejo con el equipo.

“No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al ciento por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si se va (del entrenamiento). No hay rencor, y hoy es un nuevo día”, dijo en declaraciones a la radio italiana.

El pasado lunes por la noche, el diario deportivo Corriere dello Sport adelantó en su edición del martes que Gattuso corrió al delantero mexicano del entrenamiento. “El mexicano sin ganas, alejado por el técnico. Ya había sucedido con Allan”.

Desde que Gattuso reemplazó en el banquillo a su compatriota Carlo Ancelotti, las oportunidades del delantero mexicano escasean en el primer equipo del Napoli.

Con el transcurrir los días, la relación entre el entrenador y Lozano parece haber llegado al límite, tanto así que Gennaro no consideró al delantero mexicano en el partido de la semana anterior que significó el regreso de la Serie A después de la suspensión de actividades por el covid-19.

Lo anterior, pese a que el entrenador echó mano de la nueva disposición de la FIFA, que permite realizar hasta cinco sustituciones de jugadores en el mismo juego.