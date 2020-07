Gatell: Habrá Semáforo mañana o el lunes; no todas las entidades tienen distorsión de información

Ciudad de México, 11 de julio (SinEmbargo).– Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dijo esta noche que habrá Semáforo epidemiológico nacional mañana o el lunes.

“Ayer algún colega se quedó con la inquietud de que nos íbamos a quedar sin semáforo y de que estábamos a la deriva, pero no… En este momento seguimos con el semáforo cuya vigencia empezó el lunes 6 de julio y termina mañana. Ese es el semáforo en este momento”, explicó Gatell durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional.

“Ayer, al finalizar la conferencia, dije que identificamos inconsistencia en la información que proviene de varios estados y estamos revisándola sistemáticamente. Hemos emprendido supervisiones directas en los estados, y pondremos un esquema más riguroso y detallado para supervisar el correcto flujo de información y la correcta generación de información”, agregó.

“Espero que mañana posiblemente tendríamos el semáforo, de no ser así lo presentaríamos hasta el lunes, pero sigue vigente el semáforo que está hasta que no se presente lo contrario. No es que en las 32 entidades tengan distorsión de información, hay algunas”, añadió.

Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, dijo el viernes que se decidió no presentar el Semáforo epidemiológico nacional por inconsistencias en los datos que proporcionan los estados.

“Decidimos hoy no presentar el Semáforo porque identificamos que la información no es consistente en todos los estados.Hay estados en los que la información que tenemos a la mano no es consistente. Nos llevó a estar descubriendo… Hoy no vamos a presentar el semáforo, vamos a volver a evaluar”, explicó durante la conferencia en Palacio Nacional.

México superó hoy los contagios confirmados de COVID-19 en Reino Unido y se convirtió en el séptimo país con más casos a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Universidad Johns Hopkins y la Secretaría de Salud.

Hasta la tarde de este sábado 11 de julio, en Reino Unido se han registrado 290 mil 502 casos, mientras que México ya reporta 295 mil 268.

México se encuentra abajo de Estados Unidos, con 3 millones 242 mil 073 casos de COVID-19; Brasil, con un millón 839 mil 850; India, con 820 mil 916; Rusia, con 719 mil 449; Perú, con 322 mil 710, y Chile, con 312 mil 029.

30 mil 682 casos representan la epidemia activa, pues son los que se registraron en los últimos 14 días, informó la Secretaría de Salud. En total en el país hay 78 mil 393 casos sospechosos acumulados, 350 mil 007 negativos y 180 mil 852 recuperados.

Hasta hoy, 34 mil 730 muertes por la COVID-19 han sido confirmadas en el país. En ese rubro, México se ubica en la quinta posición a nivel mundial, muy cerca de las defunciones confirmadas por la enfermedad en Italia, que registra 34 mil 945.