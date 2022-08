Fiscalía permite que saquen ejemplares de “Animalandia” en Playa del Carmen

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, permitieron que Feliz Sandoval Jaime, dueño de “Animalandia” sacara a los animales que tenían en exhibición, luego de ser asegurado por agentes el pasado fin de semana presuntamente por servir para guardar drogas.

De acuerdo a la información agente de la FGE de manera muy discreta la noche de ayer permitieron que el ex regidor suplente de Solidaridad y ex aspirante a consejero estatal de Morena pudiera ingresar al local asegurado para llevarse a los animales que no estuviesen confiscados por la autoridad.

Previamente, también los agentes permitieron el ingreso de Félix Sandoval Jaime a este local para darles agua y alimento.

Gabriel Mendicuti Loría, regidor presidente de la Comisión de Medio Ambiente, confirmó lo anterior, añadiendo que hoy acudirán integrantes de esta comisión edilicia a verificar si todavía hay animales y cuáles es su situación, aunque aclaró que no tienen autoridad en esta materia, al tratarse de una investigación de carácter penal.

Hoy se cumplen cuatro días desde que fue asegurado este local, luego que en sus inmediaciones fuera detenido un presunto narcomenudista, quien al ser interrogado confirmó que la droga que ofrecen a la venta la esconden en ese local y en un restaurante, que también fue asegurado.