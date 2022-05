Fiscalía de Veracruz sugiere que periodistas asesinadas eran extorsionadoras

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz dio a conocer, el 10 de mayo del 2022, que sigue cuatro líneas de investigación respecto al homicidio de Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, directora y camarógrafa del portal El Veraz, respectivamente.

La institución de procuración de justicia veracruzana difundió por la aplicación de mensajería WhatsApp, dos audios en los que presuntamente Mollinedo Falconi refiere tener vínculos con sujetos dedicados a extorsión a comerciantes y funcionarios, así como a la venta de drogas en el sur de dicha entidad.

En las grabaciones, citadas por el diario La Jornada y cuya duración es 2 minutos 50 segundos, se escucha una conversación supuestamente entre Mollinedo Falconi y un comerciante, a quien menciona sus nexos con dos sujetos a los que identifica como “El 80” y “El Mencho”.

En la primera conversación, Mollinedo Falconi presuntamente cobra extorsión a un comerciante, a quien pide que entregue lo que le pidieron, para que no tengan problemas con la delincuencia organizada. Al inicio del diálogo, la mujer recrimina a su interlocutor haberla puesto en evidencia. “Me sapeaste. Te dije que no dijeras ni verga. Esta gente se entera de todo. ¿A quién le dijiste algo?”, se escucha.

Después, supuestamente Mollinedo Falconi advierte que sólo trataba de ayudarlo, pero si algo le pasa a ella o a su acompañante, la gente de la delincuencia con la que supuestamente está vinculada tomará represalias.

“Porque yo estoy directamente no con el de aquí de Mina [Minatitlán], sino con el jefe de toda la región. ‘El Mencho’ tiene mi nombre en la nómina. Yo no me ando con mamadas, yo no me ando con pendejos. Yo creí que eras mi amigo”, se escucha presuntamente decir a Mollinedo Falconi.