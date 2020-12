Fiscal acusa de presión por litigios millonarios que pelea Fabiola Cortés

Chetumal.- Sin mencionar por nombre a Fabiola Cortés, el fiscal general del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, dijo ante diputados en su comparecencia, que “son mediáticos y políticos” los señalamientos contra José María Rejón Guerra, cuñado del gobernador Carlos Joaquín González, por la compra-venta de un rancho de 37 hectáreas en Akumal, y acusó a la abogada de atacar a la institución por no tener respuesta a 6 litigios millonarios que pelea.

“Cuando no es beneficiada (Fabiola Cortés) en sus intereses jurídicos por la pelea legal de tierras acusa de corrupción al fiscal y a los trabajadores, como ocurrió en Tulum donde ella tiene denunciados a todo el personal de la Fiscalía ante la Fiscalía Anticorrupción”, explicó a los diputados.

El diputado Roberto Erales Jiménez cuestionó al Fiscal General sobre el tema del rancho La Caverna, Oscar Montes de Oca contestó que el tema es político y Fabiola Cortés lo ha hecho mediático para agilizar el trámite de sus expedientes, 6 litigios con millones de dólares que pelea aparte Fabiola representando a otros clientes y presionando a la FGE.

“El asunto es de un señor que ha vendido 8 terrenos y ahora tratan de involucrar a otros actores (refiriéndose sin mencionarlos al gobernador Carlos Joaquín González, Gabriela Rejón Guerra ) para politizar el tema”,dijo.

Fabiola Cortés Miranda, la abogada con sus intereses en el negocio de recuperar Predios de Alta Plusvalía y su ruta del show mediático.

Montes de Oca aseguró que nunca en su vida ha ganado los 200 mil pesos del que se le acusa y que sus directores de área no rebasan un sueldo de 50 mil pesos, a pesar de la responsabilidad y los niveles de alto riesgo que corren.

Confirmó que junto con él llegaron 48 personas procedentes de la Ciudad de México aunque 36 han decidido regresarse.

Durante el período de preguntas y respuestas, Montes de Oca confirmó que el 82 por ciento de los policías de investigación han reprobado los exámenes de control y confianza y que están en proceso de ser dados de baja, pues dijo que no pueden enviar a un policía a realizar trabajos de investigación que pudiera estar vinculado con la delincuencia organizada.

Es un delito mantener trabajando a personas que no tiene aprobado los exámenes de control y confianza que son aplicados por el C3 adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública.

Esos elementos reprobaron los exámenes de control y confianza desde el 2016 y 2017.

Reconoció que la inconformidad de los trabajadores que mantiene un plantón frente a las oficinas de la Fiscalía son consecuencia de esa baja por reprobar los exámenes de control y confianza, pero también su exigencia de aumento salarial.

Confirmó la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, al cual responsabilizó del aumento en el índice delictivo en Quintana Roo.

El Cártel Jalisco tiene un centro de adiestramiento y actúa como delincuencia organizada con sus ‘halcones’, comunicación privada, una estructura bien formada y cada vez que vienen aumenta la curva delictiva.

Ante esa situación, el Fiscal confirmó la intención de integrar una unidad de inteligencia para contrarrestar la presencia delictiva con egresados de las universidades.

Montes de Oca hizo referencia al delito de feminicidio y dijo que de los 13 registrados en once casos hay detenidos y vinculados a proceso y hay cuatro órdenes de aprehensión en proceso de cumplimiento.

El 80 por ciento de los feminicidios registrado por lo menos este año han sido resueltos, afirmó.

Consideró necesario que dependencias involucradas trabajen de manera coordinada para conocer el origen del delito y atender el problema de violencia familiar para que no llegue a feminicidios.

El diputado Hernán Villatoro manifestó que hay problemas de comunicación y difusión en el área de prensa de la Fiscalía General del Estado, ya que se desconocen las estrategias implementadas.

Presentó casos en los que sus familiares han sido víctimas del delito sin que hasta el momento tenga conocimiento del avance de las carpetas de investigación por lo que le abrieron una cita para darle a conocer los resultados.

En la comparecencia, la diputada Lily Campos Miranda defendió al gobernador Carlos Joaquín González de los señalamientos hechos por la supuesta actuación de su cuñado e hizo referencia a un comentario de redes donde se señala al diputado Hernán Villatoro de violación en Bacalar para argumentar que no era válido tomar ese tipo de información para hacer señalamientos.

El Fiscal General recibió el apoyo de los diputados José Luis Toledo Medina y Atenea Gómez Ricalde, en su encargo que dura hasta el 2029.

112 policías de los 607 que tiene la FGE han reprobado en control y confianza, 8 han sido de baja, 12 están suspendidos y 26 ya están en proceso de baja y a 66 se les notificará el procedimiento de suspensión. “Quintana Roo merece otro nivel de policia”., señaló.

“No puedo enviar a un policía vinculado hasta con la delincuencia organizada a defender a tu familia”, le explicó a los diputados.

Dijo que son exámenes reprobados en 2016,2017 y se les ha tolerado.

El Fiscal General del Estado, óscar Montes de Oca Rosales reconoció que la institución inició el año con un promedio de 40 mil carpetas de investigación siendo el delito de robo el que ocupa el 43.7 por ciento de la incidencia delictiva, mientras que la violencia familiar ocupa el 12 por ciento.

Sobre los pleitos laborales al interior de la Fiscalía, Montes de Oca señaló que ya el estado se merece una mejor policía y mejor procuración de justicia, con egresados de carreras especializadas y abriendo plazas a jóvenes con preparación. Puso como ejemplo a una trabajadora con un doctorado y quien actualmente saca otro en Italia de manera virtual, alguien a quien consideró era muy valiosa y no puede permitir que abandone la Fiscalía, razón por la que él autorizó que gane más que los demás.

En contraste, hay muchos trabajadores que, para justificar el tener el grado de preparatoria, falsificaron documentos, así como otros que posiblemente están ligados a la delincuencia, o han rechazado las pruebas antidoping.

También lamentó que no pueden tener 15 ministerios públicos trabajando al mismo tiempo en atención temprana, porque no hay espacio, lo que deriva en retrasos en la atención. Por ello, dijo que urge concluir el nuevo edificio en Cancún, con un costo de 44 millones de pesos.

El diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) Gustavo Miranda García, reconoció la disposición del Fiscal General para acudir a la comparecencia, ya que, si bien la ley establece que el titular de la FGE debe acudir a rendir cuentas ante este poder autónomo, “hoy es una muestra de que hay un interés superior de la ciudadanía y de que usted está dispuesto a venir a dar esa rendición de cuentas”.

El diputado Roberto Erales Jiménez aseguró que, a pesar de las cifras presentadas por el Fiscal General, la percepción de la sociedad es que hay una enorme falta de resultados, pues de acuerdo con cifras del INEGI, Quintana Roo figura en el sexto lugar nacional entre los estados con mayor índice de impunidad.

“Esto es una situación muy grave, además estamos en el deshonroso quinto lugar en cuanto estados con mayor congestión de expedientes por parte del Ministerio Público; estos datos estadísticos, son sólo una muestra de lo mal que está la fiscalía en la actual administración estatal”, aseveró.

El diputado Edgar Gasca Arceo, dijo que los quintanarroenses no se sienten seguros hoy en día, por lo que existen muchas cosas que cuestionar en torno a la gestión de la Fiscalía General del Estado. En específico, abogó a favor de las mujeres en Isla Mujeres, municipio que adolece faltas en personal e infraestructura para el Ministerio Público.

La diputada Atenea Gómez Ricalde, agregó que es importante destinar y etiquetar recursos enfocados a la atención de la mujer; al tiempo que se pronunció por revisar el presupuesto de la Fiscalía, para que en 2021 las víctimas tengan un lugar al cual acudir en todos los municipios.

Em el marco de su comparecencia ante la Comisión de Justicia de la XVI Legislatura que preside Lilí Campos Miranda, Montes de Oca Rosales agregó que el delito de daño a la propiedad tiene una incidencia del 8.1 por ciento, el delito de lesión ocupa el 1.1%, el fraude el 3.1 por ciento, el homicidio el 3.1 por ciento, y el porcentaje restante se deriva en otro tipo de incidencia delictiva.

En dicha comparecencia las diputadas y diputados integrantes de la XVI Legislatura del Congreso del Estado realizaron diversos señalamientos en torno a la gestión de la Fiscalía General y los resultados en materia de procuración de justicia.

Montes de Oca Rosales expuso que, a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID19, la Fiscalía enfocó sus acciones de manera sustancial en los siguientes ejes de actuación: fortalecimiento de los canales de denuncia en general, poniendo énfasis en lo relativo a los que atentan contra la dignidad e integridad de las mujeres

También se dedicó a reforzar la operatividad del Centro de Justicia para Mujeres; el mejoramiento de los procesos de investigación de delitos para eficientar la integración de las carpetas de investigación; además se enfocó en garantizar las condicione de prevención y de atención sanitaria de las personas servidoras públicas y de los usuarios; así como de reforzar las medidas de austeridad del gasto y finalmente, acelerar los modelos de gestión programados a las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones.

La diputada Lili Campos Miranda, presidenta de la Comisión de Justicia, consideró importante que la Fiscalía reconozca a su personal, que cuenta con la capacitación adecuada y cumple con el perfil requerido para atender a los ciudadanos.

Lo que dijo el Fiscal en sus letras:

“Hay muchos actores y todos conocemos que lo primero que hacen es atacar a la autoridad desprestigiarla pero están muy activos litigando sus carpetas de investigación a nivel cancha.

Y eso lo hacen para intimidar, “el fiscal es corrupto”, “el fiscal es esto” “el fiscal es lo otro” llegan con el fiscal, Ministerio Público y si no acceden si no le dan un trato preferencial o si no resuelven como él quiere o como ella quiere y sabemos ¿Quién es? va y lo denuncia a corrupción, todos los ministerios públicos y peritos de Tulum están denunciados en corrupción por una sola persona.

Y tiene cinco o seis litigios en la fiscalía y no son por terrenitos de $100 pesos ¿eh? De millones de dólares entonces podemos entender cuál es la dinámica y cuál es la lógica de este tipo de personas dedicadas a atacar a las instituciones cuando no son beneficiados por su gestión . Esto es lo que está sucediendo con esta persona.

Pues ya sabemos Cuál es la lógica de esta persona en hacer este tipo denuncias involucrar politizar un asunto de un señor que tiene 9 fracciones de terreno que son muchas hectáreas que ha vendido 8 en cantidades millonarias y ahora llega y dice que se adolece de una y trata de involucrar a otros actores para efecto de politizar el asunto, si efectivamente ya resolvemos este asunto pero tiene los medios legales de impugnación ya los presentó ante un juez de Amparo y si la fiscalía toman seguramente el juez Federal nos va a observar y dará vista si se cometió un delito entonces yo creo que no es el foro o cualquier otro el mediático para estar debatiendo sobre la tramitación del expediente que jurídicamente se resolvió a la luz de la fiscalía. Esa es la posición que nosotros tenemos, está bien que agote sus recursos puede ir a un juez de control pedir a un juez Federal no, no somos la última estancia nosotros nómas emitimos una opinión técnica respeto a un asunto y los jueces para darle la razón a quien la tiene.