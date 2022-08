FIFA adelanta la fecha de inauguración de la Copa del Mundo de Qatar 2022

Este día la FIFA nuevamente cambio la fecha del partido de inauguración de la Copa del Mundo Catar de 2022 entre el anfitrión Catar y Ecuador.

De acuerdo a la información de la FIFA el partido inicial de la Copa del Mundo Catar 2022, se jugará el domingo 02 de noviembre, y no el lunes 21 de noviembre como se tenía programado.

Cabe señalar que esta noticia llega tras varios días de especulaciones y reportes sobre la decisión, y es que desde el 2006 el anfitrión era quien disputaba el juego inaugural en las Copas del Mundo.

Cabe señalar que el calendario oficial de la FIFA, el duelo inaugural sería el encuentro entre Países Bajos y Senegal, pero el comité organizador decidió reprogramar este encuentro.

En el reporte se apunta a que se realizará el partido entre Catar y Ecuador a las 19:00 horas, tiempo local (11:00 horas, tiempo del centro de México).

Con el cambio, el duelo entre Senegal y Países Bajos se reprograma el lunes 21 de noviembre a las 19:00 horas (11:00 horas, centro de México).

Mientras que los juegos del día martes, 22 de noviembre, no se verían afectados. Estos son Inglaterra vs Irán y Estados Unidos vs Gales.

Esta es la primera ocasión en que el duelo inaugural de una Copa del Mundo cambia de fecha.