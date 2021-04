Félix culpa a MORENA de tumbarle la candidatura

Félix Salgado culpó a su partido político, Morena, por no presentar el informe de gastos de precampaña a la gubernatura de Guerrero y que provocó que el Instituto Nacional Electoral (INE) le retirara su candidatura.

En la impugnación de dicho acuerdo del Consejo general del INE, de la cual MILENIO tiene copia, el senador con licencia incluso reveló que el pasado 9 de enero presentó dicho informe de gastos de precampaña a Morena y el 22 de marzo, más de dos meses después, el partido lo entregó al organismo electoral.

“Queda evidenciado que Morena no dio la oportunidad de que el suscrito pudiera presentar informe, además de que reconoce que no propició las condiciones al suscrito para poder rendirlo, lo que deja patente que la responsabilidad es única y exclusiva de dicho instituto político. “Además, se reitera, son los partidos quienes deberán presentar los informes de precampaña para cada uno de los precandidatos registrados para cada tipo de precampaña especificando el origen y monto de los ingresos, así como de los gastos registrados, hecho que aconteció para el suscrito, pues en calidad de aspirante a la candidatura del estado de Guerrero, presenté ante el partido Morena el informe que la responsable ha dejado de valorar porque sostiene que el partido presentó dicho informe en fecha 22 de marzo y ya no fue posible valorar, pero insisto, la responsabilidad de presentarlo fue del partido , toda vez que el impugnante no tuvo acceso al sistema de fiscalización”.

En el escrito de 128 páginas, Salgado argumentó en reiteradas ocasiones la responsabilidad del partido que dirige Mario Delgado por la omisión de no entregar al INE el informe de gastos de precampaña, y se remitió al artículo 79 de la Ley General de Partidos, por lo que insistió en lo desproporcionado de la sanción al retirarle la candidatura.

“Si un precandidato no entrega su informe de gastos puede deberse a distintos factores que le impidan realizarlo, unos pueden deberse exclusivamente a la voluntad del precandidato, pero otros válidamente pueden deberse a causas ajenas a éste imputables al partido, como acontece en el caso. “Debe concluirse que esa aparente conducta infractora, no se encuadró la hipótesis normativa por faltar el elemento esencial de voluntariedad, no debe perderse de vista que desde el momento en que lo entregué al partido, la responsabilidad de hacerlo llegar al Instituto Nacional Electoral fue del partido político Morena, pues como lo he sostenido, el suscrito nunca tuvo acceso al sistema de fiscalización y por ende fue material y jurídicamente imposible entregarlo a la responsable, máxime que tampoco me fue requerido por la Unidad Técnica de Fiscalización como queda demostrado”.

Mañaneras

Luego de que el INE ordenó a Presidencia bajar de redes sociales la mañanera del viernes pasado por mostrar resultados de programas sociales,Andrés Manuel López Obrador advirtió que si esto se vuelve una actividad cotidiana “sería un golpe de Estado técnico”.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, afirmó que va a cuidar que no se hable de temas partidistas y asuntos relacionados con la elección para respetar la veda, pero pidió a los reporteros que no le pregunten “cosas comprometedoras” para no violar la ley, pues de lo contrario tendrá que responder.

“Es mi derecho de manifestación, es mi libertad y eso está por encima de cualquier otra disposición de cualquier reglamento. No, imagínense, sería un golpe de Estado técnico. Qué les molesta más a los del partido conservador, el que podemos informar en las mañaneras”, expresó.

El mandatario señaló que existe un “partido conservador” que se unió con la finalidad de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados para eliminar la política social y controlar el presupuesto para repartir moches, como se hacía en gobiernos anteriores.

En este sentido, justificó sus declaraciones al señalar que solo está informando lo que está sucediendo en el país y además de que se afecta la institución presidencial y, ante eso, “no me puedo quedar callado”.