Exhiben a presunto agitador de Morena en protesta en Jalisco

“Si esto querían que pasara, ya pasó”. En videos previos, Torres afirma que usará las armas para evitar un presunto golpe de Estado en México como el ocurrido contra Evo Morales en Bolivia.”A mí no me van a ver en una manifestación pacífica”, dice en uno de esos videos, “a mí me van a ver echando chingadazos en la pinche calle. Ahí tengo un chingo de armas para quienes me quieran apoyar, porque no soy el único”.En entrevista, Torres niega haber sido enviado por Morena a la protesta en Guadalajara por la muerte de Giovanni López, y a la consulta en Mexicali.”¿Voté por Morena?, claro, ¿soy militante de Morena? No soy militante de Morena y lo que vemos aquí prácticamente fue el hartazgo y la indignación, pero de la juventud”, dijo.