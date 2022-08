Esto cuesta la bolsa Bimba y Lola por la que Felipe Calderón criticó a García Vilchis

El expresidente mexicano, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), se sumó a las criticas contra Elizabeth García Vilchis, presentadora del programa “Quién es quién de las mentiras”, durante la conferencia de Andrés Manuel López Obrador, por portar una bolsa ‘Bimba y Lola’ al acudir a las votaciones de Morena.

Luego de que López Obrador explicara hace unos días su estrategia de reducción de gastos, para “evitar despilfarros” y pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, Vilchis fue duramente criticada en redes sociales por por portar una bolsa de lujo.

Calderón Hinojosa cuestionó a García Vilchis si su bolso era parte de la “pobreza franciscana” que ha implementado el mandatario a los miembros de la Cuarta Transformación pues, de comprobarse que el artículo sea original, el precio estaría rondando en los 3 mil y 4 mil 500 pesos mexicanos.

“¿LizVilchis sí se brinca la fila pero se exagera? ¿ Y esa bolsa, es una Fifí-bolsa de “BIMBA Y LOLA” de la pobreza franciscana ? O es una ‘fake new bolsa”, pirata’?, escribió Calderón en Twitter.

¿ @_LizVilchis sí se brinca la fila pero se exagera? ¿ Y esa bolsa, es una Fifí-bolsa de “BIMBA Y LOLA” de la pobreza franciscana ? O es una “fake new bolsa”, pirata? https://t.co/TqNPoxtaLO

El expresidente también criticó a Vilchis por presuntamente saltarse las filas de la elección popular para elegir a los próximos consejeros y congresistas estatales de Morena en Puebla, junto con su esposo, Rene Sánchez Galindo.

LA VILCHIS ROMPE LAS REGLAS

CACHAN A Elizabeth García Vilchis, del “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?” y su esposo René Sánchez Galindo, Consultor Jurídico del Ejecutivo Federal, ex porro, EN elección de morena!!

"No es falso,pero no es verdadero", dirá Vilchis? pic.twitter.com/02XpzsSV6H

— LAROUSSE (@RommieLarousse) July 31, 2022