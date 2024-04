En su segundo día de campaña, la candidata de “Seguiremos Haciendo Historia”, saluda, escucha y atiende a vecinos de las colonias Pescadores y Villas del Sol

Estefanía Mercado informa que este jueves pondrá en marcha los Diálogos para la Transformación de Solidaridad, a fin de fortalecer sus propuestas

Solidaridad hará equipo con los gobiernos Federal y del Estado, afirma Estefanía Mercado

Playa del Carmen, 16 de abril 2024.- Llegó la hora de ponerle fin a lo chueco, ya no más calles con baches, ya no más parques y domos abandonados, ya no más problemas de servicios públicos, dijo Estefanía Mercado, candidata a la presidencia municipal de Solidaridad por la coalición “Seguiremos Haciendo Historia”, al visitar las colonias Pescadores y Villas del Sol.

La candidata a la Presidenca Municipal de Solidaridad, Estefanía Mercado realizó su primera caminata de campaña en ambas colonias, donde tocó puertas para saludar a los vecinos, a quienes escuchó, atendió y les habló de frente, directo, sin mentiras, sin prometer cosas que no pueda cumplir.

Vamos a poner en marcha las Brigadas de la Transformación para recuperar cada colonia abandonada por los que hoy están en el gobierno chueco, pero antes vamos a organizar los “Diálogos por la Transformación de Solidaridad” que fortalecerán todas y cada una de nuestras propuestas, dijo Estefanía Mercado.

Estos “Diálogos por la Transformación de Solidaridad”, dijo, se fortalecerán con este tipo de reuniones vecinales, escuchando a cada ciudadano, a cada familia, “porque este será el gobierno del pueblo”.

La candidata de Morena aseguró que el proyecto de construcción del segundo piso de la 4T en Solidaridad, está enfocado no sólo a recuperar el gobierno municipal, sino al aprovechamiento de la gran oportunidad de tener, por primera vez en la historia local, un gobierno federal, estatal y municipal en el mismo equipo, lo que redundará en mayores recursos para obras y programas sociales.

Estefanía Mercado subrayó que, junto con la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Solidaridad hará historia y reiteró que su proyecto de gobierno está encaminado a cerrar las brechas de desigualdad, embellecer el municipio, garantizar la paz y desarrollar la vocación turística de Solidaridad.

Acompañaron a Estefanía Mercado, la candidata a diputada por el IX distrito electoral al Congreso del Estado, Tepy Gutiérrez; la candidata a primera regidora María de los Milagros Álvarez y el dirigente municipal del PVEM y candidato a octavo regidor Fernando Muñoz, entre otros referentes morenistas como Mirella Díaz, Andrea Rosado, Sebastián Ducker e Irene Torres.