Escala lío en Morena por obras fantasma

La dirigencia que encabezó Polevnsky pagó 395 millones de pesos a un empresario amigo suyo para hacer remodelaciones de edificios inexistentes y otros servicios no cumplidos.”Si no actuamos ya será un daño patrimonial demasiado grande, porque no se puso ni un ladrillo, el partido no puede perder ese dinero y el empresario no quiere dar la cara”, confirmaron fuentes de la actual dirigencia morenista.La denuncia será interpuesta la próxima semana con el propósito de recuperar el monto del presunto desfalco.