“Es vital intensificar las medidas sanitarias”: Carlos Joaquín

El gobernador Carlos Joaquín informó que este fin de semana comenzó, en Chetumal, la aplicación de pruebas rápidas de covid-19, con el objetivo de tener detecciones oportunas de casos positivos para darles un seguimiento epidemiológico más estrecho y tomar las medidas de seguridad correspondientes.

Carlos Joaquín detalló que se instalaron módulos de pruebas rápidas en la colonia Adolfo López Mateos, en Plaza las Américas y en el mercado Manuel Altamirano, en Chetumal.

De acuerdo con el calendario de las aplicaciones dadas a conocer por la Secretaría de Salud, del 14 al 18 de diciembre las pruebas rápidas se realizarán en horario de 16 a 18 horas en las Colonias Payo Obispo y Proterritorio, así como en la Multiplaza.

En total, se instalarán 20 módulos en todo el estado para la aplicación de 10 mil pruebas rápidas: tres mil para el sur del estado, cinco mil para el norte y dos mil para mujeres embarazadas.

El gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín, ante el incremento de casos de covid-19 en el estado, expresó que no basta solamente con tener un esquema de recuperación económica, también, en primera instancia, está el cuidado de la salud, por lo que exhortó a la ciudadanía a trabajar con disciplina y solidaridad para mantener fijo el rumbo de Quintana Roo.

El titular del Ejecutivo resaltó que no se puede perder de vista el cuidado de la salud y que se debe mantener una conducta de convivencia con el coronavirus a través de los hábitos: usar cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia, evitar aglomeraciones, respetar los protocolos dentro de los negocios, no caer en relajamiento, no realizar fiestas, no reunirse en las oficinas a comer o platicar, porque esa cercanía podría convertirse en un repunte de contagios.