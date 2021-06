“Es una mentirosa”: YosStop arremete contra Bárbara de Regil por polémica con PVEM y proteína

En los últimos días Bárbara de Regil ha estado envuelta en la polémica después de que el nutriólogo Aries Terrón asegurara que ha sido hostigado por parte de la actriz tras criticar su proteína, Loving it, pero eso no es todo sino también por apoyar al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en veda electoral. Ante esto, YosStop arremetió contra la intérprete de Rosario Tijeras.

YosStop arremetió contra la actriz y aseguró se hace la víctima (Instagram).A través de TikTok, YosStop dio a conocer su opinión sobre las más recientes polémicas que ha protagonizado Bárbara de Regil y puntualizó en el video que subió la actriz a Instagram en donde mencionó que se sentía atacada por las personas que defienden al nutriólogo.

“Opino muchas cosas, pero si quiero comentar un par de cosas de su último video de Instagram. Hay que comenzar con la vieja confiable, sonándosela nariz porque no ha parado de llorar y nos presume muy orgullosa su libro de inteligencia emocional”.

YosStop aseguró que Bárbara de Regil trata de dar una buena imagen en las redes sociales a través de un supuesto positivismo tóxico.

“Hay algo que se llama positivismo tóxico y mucha gente dice que eso es lo que tiene Bárbara de Regil, pero no, eso no es lo que tiene. Lo que pasa es que ella quiere dar una imagen de muy buena vibra, de muy inteligente emocional cuando no lo es y se forza tanto que parece un positivismo tóxico, pero no lo es”.

La youtuber expresó que Bárbara de Regil es una persona que busca manipular a las personas y que incluso se hace la victima como en las telenovelas en las que ha participado la actriz. YosStop también habló sobre el apoyo de Bárbara al PVEM.

“Por último y lo más importante: sigue mintiendo con que no se vendió al Partido Verde. Llega a ese nivel de descaro de decir que fue su opinión sincera, lo mantiene. Yo me cuestionó: ¿quién chingados le cree? Es una mentirosa y está cabrón, les miente en la cara descaradamente a todos”.

En otro video, Yoss Hoffman contó que poco tiempo después de haber subido el clip a TikTok, Bárbara de Regil le mandó un mensaje a Instagram. La Youtuber leyó el mensaje que le mandó la actriz.

“Me encantaría hacer un video como el tuyo opinando de ti y tu contenido, pero no te conozco y no tengo tanto tiempo”, se lee en el mensaje.

Finalmente, YosStop se defendió y también le respondió a Bárbara de Regil.

“No tiene tiempo de hacer un video, pero sí de escribirle a cada persona que diga algo de ella. Enseñémosle un poquito de inteligencia emocional, no le contesto, no me clavo, no me engancho y sonríe”.