“Es un loco y lo voy a encontrar”: la fuerte advertencia de Roberto Palazuelos a quien intento incendiar su hotel

El actor y empresario Roberto Palazuelos lanzó una fuerte amenaza contra uno de los sujetos que intentó incendiar uno de sus hoteles en Tulum y no descartó que este crimen haya sido cometido para atentar contra su vida.

El también abogado aseguró en entrevista con De Primera Mano que las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación y está dispuesto a agotar todas las instancias para encontrar a los responsables de prenderle fuego a una de las cambañas ubicada en su propiedad en Quintana Roo.

Resaltó que sí tuvo la oportunidad de cruzar miradas con los acusados y detectó signos muy sospechosos: “Se me hizo una persona muy rara, le vi los ojos muy raros, como que estaba drogado, y la señora que lo acompaña también. Y hay un tercer gordito que se le acerca. Ya está abierta una carpeta de investigación y los voy a agarrar, me va a tomar tiempo pero los voy a agarrar”.

Palazuelos resaltó que tienen imágenes de ellos cuando intentaron incendiar el inmueble y mientras desayunaron en el restaurante del hotel.

“Yo creo que son mexicanos. Estuvieron comiendo en el restaurante, tenemos más imágenes de adentro y tenemos los testimonios de los meseros que lo atendieron y nos están describiendo sus acentos, su manera de hablar”, comentó.

Palazuelos lanzó un fuerte mensaje hacia uno de los involucrados, ya que puso en riesgo a sus huéspedes y especialmente a los hijos de uno de sus socios, quienes jugaban cerca de la zona donde fue provocado el fuego.

“El barbón ése, el día que me lo encuentre, vas a ver la madriz* que le voy a dar personalmente. Así que si me está escuchando que sepa que se acaba de echar un alacrán a la espalda, porque además no se vale que ponga en riesgo la seguridad de niños de esa manera, estaban los hijos de mi socio ahí adentro: una niñita de 7 y un niñito de 5″, sentenció.

“A mí no se me va a olvidar la cara de ese hombre nunca, se va a tener que ir de Quintana Roo y no volver a parar aquí, porque el día que se pare aquí yo lo atoro

“El Diamante negro”, como también es conocido, sostuvo que exiten varias líneas de investigación abiertas, pero no descarta que pudo tratarse de un atentado en su contra.

“Yo no tengo enemigos, pero hay mucha gente envidiosa, aunque a mí se me hace que es un loco porque también estamos investigando si le dieron un mal servicio pero al parecer no y a lo mejor fue mandado por quien sabe quién. Vamos a saber quién es”, resaltó.

Roberto Palazuelos aprovechó el espacio en el programa de Gustavo Adolfo Infante para aclarar que él no organizó el festival “Art with me”, el cual fue señalado como el espacio donde se contagiaron hasta ahora más de 100 personas de COVID-19.

El empresario resaltó que sí fue realizado en uno de sus hoteles, pero también en otros complejos de la zona turística de Tulum, por lo que él no propició la reunión masiva que sí se llevó a cabo bajo todas las medias de seguridad estipuladas por las autoridades sanitarias de Quintana Roo.

Ayer precisó en una entrevista con Sale el Sol que él se encuentra completamente sano: “Yo no quise ir a ninguna de las fiestas de ‘Art With Me’ porque sabía que había riesgo de contagio, porque estaba habiendo un rebrote y la prueba es que a mí no me ha dado nada. Yo me cuido mucho, no asisto a ningún lado, me cuido muchísimo y tenemos que aprender a vivir con este virus”.

En cambio su ex pareja sí resultó infectada por acudir a varias de las fiestas organizadas como parte de este festival.