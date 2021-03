‘Es patrimonio de la democracia’: políticos y académicos defienden al INE

Políticos, académicos y escritores defendieron el trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazaron “los amagos recientes para desacreditar a los consejeros electorales”.

En una carta -firmada por 2 mil 387 personas- advirtieron que debilitar su presencia pública solo beneficiaría a quienes “se niegan a que el voto de los ciudadanos decida los resultados de las elecciones”.

“El Instituto Nacional Electoral es patrimonio de la democracia mexicana. Gracias a esa institución, y a las normas que tiene la responsabilidad de aplicar, en nuestro país tenemos elecciones limpias, competitivas y con equidad”, señalan en la carta.

“El INE es víctima hoy de expresiones difamatorias que buscan desacreditarlo”, sostuvieron.

El pasado viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al INE como el “supremo poder conservador” luego de que su Consejo General aprobó quitarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio.

“Es extraño porque antes no lo hacían, ahora están convertidos en el supremo poder conservador, ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican”, dijo en su conferencia matutina.

Luego de que el INE revocó la candidatura a otros 48 aspirantes de Morena, el dirigente nacional de este partido, Mario Delgado, aseguró que el instituto “se quedó atorado en el pasado, aplicando viejas prácticas del PRIAN”, por lo que “se tendrá que pensar seriamente desde el Congreso de la Unión si renovarlo o exterminarlo”.

“No podemos permitir un retroceso en el avance democrático; la democracia que hoy tenemos en el país es resultado de una lucha del pueblo de México de muchos años y ahora la derecha pretende utilizar a la institución electoral para frenar el movimiento”, declaró este 29 de marzo, desde Villahermosa, Tabasco.

El líder morenista acusó a los consejeros electorales de actuar como “gatilleros del PRIAN” y los invitó a enfrentar a Morena a través de las urnas.