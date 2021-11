¡Es oficial! Layda Sansores eliminó el uso de cubrebocas en edificios públicos de Campeche

Ante ello, desde la semana previa, la gobernadora Layda Sansores aseguró que buscaría suspender algunas medidas sanitarias como el uso obligatorio de cubrebocas o bien, la sana distancia en lugares públicos.

Fue así como el día de ayer, durante su conferencia virtual “Martes de Jaguar” anunció que se dejará de usar el cubrebocas en los edificios públicos de la entidad, siempre y cuando las personas demuestren haber recibido las dos vacunas contra el COVID-19.

Destacó que esta medida se aplicará debido a que el 98% de la población mayor de 18 años de Campeche cuenta al menos con una de las dos dosis del biológico contra coronavirus; en tanto que el 89% ya completó el esquema de vacunación.

Además, insistió que los contagios y fallecimientos provocados por la enfermedad viral en Campeche se han reducido considerablemente, pues en los últimos dos días solo hubo cuatro contagios y ninguna defunción en todo el estado.

No obstante, Sansores respaldó la determinación de la Secretaría de Salud estatal y de la Comisión contra la Protección de Riesgos Sanitarios de Campeche (Copriscam), en el sentido de que tal medida seguirá siendo obligatoria en establecimientos comerciales y restaurantes.

“Yo hubiera querido adelantarme un poco más, pero Lilianita (Montejo Blanco, secretaria estatal de salud) pausadamente me frenó. No es fácil aprender a disfrutar la libertad. No es muy fácil la pandemia, nos mutiló (…) dicen que es lo más cercano a la guerra, pero la gente abrazó (el uso de cubrebocas) como un tabú, como el creer en algo y cambiarlo no será de la noche a la mañana” mencionó.