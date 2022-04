Equilibrio de Poderes del Estado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó avalar la acción de inconstitucionalidad 139/2019, promovida por senadores de oposición al régimen lopezobradorista, que le permitía al Presidente de México utilizar los recursos de los “ahorros” por la austeridad, de manera discrecional.

“Dicha norma disponía que los ahorros generados por el Ejecutivo Federal como resultado de la adopción de medidas de austeridad podrían ser utilizados en términos del Plan Nacional de Desarrollo, o bien, que podían dirigirse ‘al destino que por Decreto determine el titular’ del Ejecutivo Federal”, concluyeron los 9 Magistrados de la SCJN.

El mensaje es claro, el Presidente de México, no puede y no debe seguir violando las leyes, utilizando de manera discrecional los recursos públicos, ni menos hacer caso omiso de lo que prometió “guardar y hacer guardar”, o sea la ley, que es de observancia general y no solo para los gobernados.

En numerables ocasiones, el titular del Ejecutivo Federal ha tratado de usurpar funciones del Poder Legislativo y del Poder Judicial; y aunque el Legislativo Federal está a su servicio, no de los mexicanos que lo eligieron; el Judicial dice no a los excesos del poder de este gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

SASCAB

Le compro la frase al Presidente de la República al decir que “no somos iguales”; al menos en el gremio periodístico lo tenemos bien claro.

No son iguales, porque a mitad del sexenio Lopezobradorista ya van 30 periodistas asesinados; en el gobierno anterior en ese mismo periodo mataron a 15 compañeros; no son iguales, porque en sexenios anteriores se respetaba la ley y cuidaban las formas, podrán llamarle hipocresías, pero la injerencia del Ejecutivo en temas electorales era conforme a derecho; no son iguales, porque había guarderías para madres solteras, apoyo a los científicos, escuelas de tiempo completo y no nos engañaban diciendo una cosa y haciendo otra, sabíamos que eran corruptos y cínicos, pero no se cubrían con un manto de falsa honestidad.

Ayer, la organización Artículo 19 presentó “Negación”, su más reciente informe anual sobre libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México, en el que se concluye que en 2021 se consolidó la tendencia a negar e invisibilizar problemáticas relacionadas con los derechos humanos desde el discurso público.

“Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica, expuso que esta negación se traduce en desinformación oficial, estigmatización pública de la prensa, discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial, engaños en el sistema de transparencia, violencia contra la prensa, brecha digital, y violaciones a los derechos humanos, que vulneran la libertad de expresión”, ahí se las dejo…