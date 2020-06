Enrique Alfaro reveló fotografías de los tres detenidos presuntamente involucrados en el asesinato de Giovanni López

Luego de las protestas para exigir justicia por el asesinato de Giovanni López a manos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos, las autoridades informaron la detención de tres agentes por su presunta participación en el crimen.

Horas más tarde, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dio a conocer fotografías de los detenidos a través de las redes sociales, asegurando que hará todo lo que esté en sus menos para llegar al fondo del asunto y lograr que haya justicia para la familia de Giovanni.

“No descansaré hasta que cada implicado en este brutal acontecimiento sufra todas las consecuencias de sus actos”, escribió

Los tres agentes que fueron arrestados pertenecían al cuerpo de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, misma que fue intervenida y controlada por las autoridades estatales, de acuerdo a los anuncios que hizo el gobernador.

Por otra parte, aseguraron que el presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, también fue citado a declarar ante la Fiscalía por el asesinato, además de tener una comparecencia relacionada con otro caso personal. La familia de Giovanni señaló a Cervantes por presunto intento de soborno y amenazas para que no se hiciera público el caso. Aguilar lo negó todo.

Giovanni López fue detenido por los agentes municipales el 4 de mayo; el hermano de la víctima aseguró que fue por no utilizar cubrebocas, lo que significa una falta administrativa por la obligación de utilizarlo cuando se sale a las calles de Jalisco.

Sin embargo, el gobernador ha reiterado en diversas ocasiones que no fue cierto. En su comunicado más reciente a través de Facebook, aseguró que, sin importar el motivo detrás del arresto, el caso del albañil de 30 años asesinado no quedará impune.

“Como ya lo he dicho, un cubrebocas no tuvo que ver, pero como también lo he dicho: no importa el motivo de una detención, no hay justificación alguna para violar los derechos de nadie. Les doy mi palabra: esta muerte no quedará impune”, escribió.

Hace 10 horas, Enrique Alfaro ofreció un mensaje al pueblo de Jalisco sobre la muerte de Giovanni López (Foto: Captura de pantalla)

Por otra parte, dos agentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su presunta responsabilidad en las detenciones arbitrarias que sucedieron durante las protestas del viernes 5 de junio en la capital jalisciense, donde manifestante pretendían exigir justicia para Giovanni López.

De acuerdo con el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, los policías actuaron sin el mando y la conducción del Ministerio Público. Además, confirmó que los detenidos no fueron llevados a celdas habituales, no se les tomó un adecuado registro de detención, no hubo un listado de ingreso y “violentaron todas las normas procedimentales internas, así como las procesales de cualquier gobernado”.

Aunque no se dio a conocer la identidad de los tres detenidos, Solís Gómez informó que entre los agentes presuntamente vinculados estaba un elemento de alto mando, un comandante de clave J3. Además, el fiscal jalisciense agregó que el número aproximado de policías responsables por las detenciones arbitrarias eran entre 10 y 15 agentes.

Sin embargo, los reportes recientes señalan que los detenidos son Salvador Perea Rodríguez subdirector operativo de la Policía Investigadora en la Fiscalía jalisciense. Así como el policía investigador Raúl Gómez Mireles. Pues los familiares de estos agentes se han manifestado a las afueras de la Fiscalía de Jalisco, donde ofrecieron una conferencia de prensa, alrededor de las 18:40 horas, según consignó Mural.