En “Venga la Alegría” se esparce el Covid-19 entre conductores

“Esta pandemia no tiene palabra de honor”, dice Flor Rubio del otro lado de la línea telefónica. Ella es una de los cuatro conductores del matutino “Venga la Alegría” (de Azteca) que actualmente tienen Covid-19. Kristal Silva, Brandon Peniche y El Capi Pérez también están en cuarentena pero algunos de ellos, curiosamente, se habían realizado pruebas que salieron negativas. A ellos se suma el caso de Borghetti, quien ya se recuperó.

“Me comencé a sentir mal la semana pasada, tuve un dolor de cabeza muy intenso y yo padezco de eso pero este fue particularmente intenso; me hice una prueba rápida y desafortunadamente me dio negativa. En un momento pensé que estaba bien pero aún así decidí hacerme una prueba de PCR porque me quedó la duda, sentía un dolor de cabeza distinto, me la hice y salió positiva”, indica Flor en entrevista con EL UNIVERSAL.

Algo similar ocurrió con Brandon Peniche, quien está contagiado al igual que su esposa Kristal Cid y ella, además, está embarazada de su segundo hijo. A través de un Instagram Live, Brandon externó que desde hace un mes comenzó a sentirse mal y fue a hacerse pruebas.

“Me hice dos pruebas PCR en distintos hospitales y me salieron negativas, pero yo seguía con síntomas; mi doctor me decía que tenía Covid-19 pero era muy complicado porque en las pruebas salía negativo, luego me hice una tomografía de tórax y salí bien, pero yo decía que me sentía mal, ya ni me creía Kris (su esposa)”.

Después de varios días de incertidumbre, el conductor se hizo una tercera prueba que salió positiva, y su esposa también.

“Supe que realmente tenía Covid cuando no olí absolutamente nada, y eso fue un día que me levanté, me sentía enfermo y pensé que me iba a enfermar de gripa, me metí a bañar, me lavé los dientes y no me supo la pasta de dientes, ese día me hice la tercera prueba PCR, y me llevé a Kris al hospital”, cuenta.

La semana pasada, “El Capi” compartió tener miedo por haber dado positivo a Covid-19, y Kristal Silva, quien además este año pospuso su boda por el virus, también se encuentra en cuarentena.

Patricio Borghetti fue el primero de los conductores del programa en dar positivo en marzo pasado, pero después de su cuarentena y recuperación, volvió al matutino.

Atendiendo estas ausencias, la producción ha invitado a otros conductores, entre ellos Carmen Muñoz, Horacio Villalobos y William Valdés. Estos dos últimos ya se encuentran de lleno en la transmisión. William dice a EL UNIVERSAL que hay nerviosismo pero que está tomando todas las medidas necesarias y que periódicamente se hacen pruebas de Covid en las que él ha dado negativo.

“Estoy muy positivo de que no me va a tocar, no me voy a enfermar, pero es un virus que vas caminando por la calle y lo puedes agarrar, está en el aire.

“La verdad, en Azteca están tomando todas las precauciones, sanitizan el set diario, todos tenemos cubrebocas, estamos afuera del foro con el cubrebocas cuando no estamos al aire, tratando de no tener contacto con la gente”.