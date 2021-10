Ella era Anjali Ryot, la influencer de la India asesinada en Tulum

TULUM.- Anjali Ryot era el nombre de la fémina muerta tras una balacera en el Bar La Malquerida en Tulum el pasado miércoles.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, dio a conocer que el hecho se debió a un enfrentamiento en tres grupos criminales.

Un joven que escapaba de sus rivales quiso esconderse en el local y sin pensar en las consecuencias se abrió fuego causando la muerte de dos personas y dejando a tres heridas.

Una de las víctimas era Anjali Ryot una joven nacida en la india que radicaba en California, Estados Unidos, quien además era influencer de viajes.

Su cuerpo quedó en el suelo con varios impactos de bala, ella vestía un pantalón claro con una blusa con estrellas.

Se especula que la joven estaba de vacaciones para festejar su cumpleaños que se celebraba este viernes 22 de octubre pero no se confirmado la versión por las autoridades.

Ante los hechos el presidente municipal de Tulum Marciano Dzul Caamal condenó enérgicamente el acto ocurrido en su cuenta de Twitter.

El hermano de la joven le respondió por el mismo lo siguiente:

«Could you please expedite the remaining formal processes so that we can take her back to India as soon as possible»

¿Podría acelerar los procesos formales restantes para que podamos llevarla de regreso a la India lo antes posible?