El Toro no es como lo pintan… ||| Así nos Vemos ||| Edgar Pérez

Es una valija de abusos, de excesos, de exabruptos que amanece con mas lenguaje pueril, con más agresividad, es un Toro con voladores adentro como los toros de feria, solo da vueltas, brincos y espanta incautos. Ahora amaga con violentar el proceso electoral en Guerrero, cosa que no debería suceder por que su asunto no es del tamaño de ese Estado, sus locuras no pueden invadir la vida de los pobladores, la elección es un derecho consagrado en la Constitución y no puede ni debe permitirse que cualquier desquiciado intente impedirlo.