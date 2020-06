El Torneo Apertura 2020 en México arrancará el 24 de julio: 12 equipos accederán a la liguilla

La Liga MX informó que el Apertura 2020 comenzará el próximo 24 de julio, y así se retomarán las actividades después de una pausa de tres meses en el balompié mexicano.

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confirmó en conferencia que se aprobó en la Asamblea de Dueños que el torneo comenzará el 24 de julio, misma fecha en la que iniciará la liga femenil. Los duelos se disputarán a puerta cerrada.

En el caso de la Liga MX se disputarán dos fechas dobles en la jornada 4 y 8. En tanto, la final será el 12 de diciembre, fecha se podría aplazar si algún equipo participe en el Mundial de Clubes, al 23 y 27 de diciembre.

Además, la fase final del torneo se disputará bajo el formato del reclasificación, en la que los equipos clasificados entre la posición cinco y 12 de la tabla general, lo cuales se enfrentarán de la siguiente manera: e la siguiente manera: 5° contra 12°; 6° vs 11°; 7° vs 10° y 8° vs 9°. Las eliminatorias se disputarán a un duelo, no habrá tiempos extras y en caso de empates se irá directo a penales.

Enrique Bonilla dio detalles sobre el Apertura 2020 (Foto: EFE/Jorge Núñez/Archivo)

Es un formato que se estará evaluando y los dueños votarán su continuidad. Pero espera que se un formato de competencia atractivo para los aficionados. En el caso de la Liga MX Femenil continuará con el mismo formato de competencia.

Las sanciones para los equipos que ocupen los último lugares en la tabla de cocientes para la temporada 2020-2021, esquema que permitirá la generación de recursos para la Liga de Expansión.

El esquema quedó de la siguiente manera: último lugar tendrá una sanción de 120 millones pesos; el penúltimo de 70 millones de pesos y el antepenúltimo de 50 millones de pesos. Las organizaciones que reincidan de forma consecutiva pagarán 20 millones de pesos adicionales a la multa y aplica desde el próximo torneo.

En la Asamblea de Dueño se dio al aval para el cambio nombre y plaza de Monarcas a Mazatlán FC (Foto: Twitter/MazatlanFC)

También se avaló el cambio de nombre y plaza en el caso Monarcas Morelia por Mazatlán FC a Mazatlán, Sinaloa.

En el caso de Querétaro ahora pertenecerá a Gabriel Solares, y también es parte de la nueva directiva Greg Taylor, agente de jugadores, quien informó a la liga que desde hace dos años no realiza ninguna transferencia o negociación y que así permanecerá por los siguientes años. El equipo le perteneció durante seis meses a Grupo Caliente.

Por otra parte, el presidente de la Liga MX confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no está investigando al Club Cruz Azul, “es una empresa de la cooperativa la que están investigando […] en su momento, cuando exista una definición podremos tocar el tema al respecto”, indicó.

Transparencia en la Liga MX

La Liga también se estableció de forma obligatoria que los contratos de trabajo o prestaciones de servicios profesionales que se celebren entre afiliados deberán realizarse en pesos mexicanos y no se admitirán contratos en otras monedas.

La Liga hizo obligatorio que los contratos entre el club y los jugadores se celebren en pesos mexicanos (Foto: EFE/ José Méndez)

“Como disposición oficial queda establecido que los contratos con jugadores e integrantes del cuerpo técnico deberán contener una cláusula expresa que especifique que las obligaciones fiscales que por ley correspondan serán responsabilidad de cada una de las partes, es decir, ningún club podrá pactar con jugadores o cuerpo técnico para hacerse responsable de las obligaciones fiscales de cada persona”, explicó el presidente de la Liga MX.

También quedó prohibido la celebración de dobles contratos con un mismo jugadores o personal del cuerpo técnico por el mismo servicios.

En relación con las reuniones que la Liga MX ha sostenido con la Unidad de Inteligencia Financiera se dio a conocer que se trabaja “en la prevención de cualquier intromisión de dinero no correcto, estamos trabajando de la mano para tratar de transparentar todas las operaciones y podamos tener una tranquilidad de que la operación es la correcta y la que está recomendada”, aclaró Enrique Bonilla .