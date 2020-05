El Sendero del Chairo llll

By Octavio González

Sabemos que son muchos los fracasos de AMLO desde su llegada al poder, una llegada llena de esperanza y ahora llena de Mentiras.

Cada vez que Andres Manuel habré la boca para atacar, siempre hay un tuit para mostrar su contradicción.

1.- Según AMLO creceríamos 6% anual y no llegamos a nada. Un tuit donde culpaba a Peña Nieto de su fracaso, siendo que el fracasado es AMLO.

2.- No importan el crecimiento si no lo espiritual, frase de una persona que no tiene un plan de gobierno, pretendiendo justificar su fracaso en su segundo año de gobierno.

3.- Sacare al ejército de las Calles, culpando a Calderón del alto índice de violencia, se empecinó en una Guardia Nacional y ante el fracaso de ella, regreso al Ejército a las calles, una mentira más y la violencia se incrementó más en su gobierno de abrazos y no balazos, siendo el gobierno de la época más violento que los anteriores, otro fracaso.

4.- Esta contra la riqueza de la gente y señala que con un par de zapatos basta, que no debemos tener carros de lujo, pero eso si; debemos pagar de nuestros impuestos 6 millones de pesos mensuales para mantener a él y su familia en Palacio Nacional, donde quedó la austeridad Republicana? Saldría más barato en los Pinos.

5.- Bajaré la gasolina desde el primer día de mi gobierno, no solo no la bajo, si no que mantuvo los incrementos, mintiendo a la gente diciendo que el bajo la gasolina por la caída mundial del crudo, y hay un tuit donde lo promete y ahora no lo cumplió como todo lo que promete.

6.- Tendremos un sistema de Salud como el de Suecia, no nada más no lo tenemos ni lo tendremos, sino que ahora compra ventiladores obsoletos a un precio superior al real con un incremento del 1000% de su valor y al hijo de Barlett.

7.- No toleraré la CORRUPCIÓN y desde de las elecciones su casa de campaña es de Barlett, al que le perdonó sus casas denunciadas y empresas no declaradas, los contratos otorgados al hijo de éste por millones de pesos, el señor es el más corrupto.

8.- Ataca a todo empresario, médico, abogado por el simple hecho de ser presidente, no temerá que sean superiores a el.

9.- El mal manejo de la pandemia en todas sus aristas, dejó solos a lo médicos, empresario, con ello incrementó el número de pobres, que es lo que busca para gobernar, no le interesa el pueblo.

AMLO no busca el benéfico del país, con sus gatos en el congreso pretende cambiar el país para su beneficio, pero no olvidemos que tenemos a la SCJN de la nación para evitarlo; debe está preocupado por qué su AMIGO el gobernador de Baja California no le salió su transa y hasta sus ministros a modo no apoyaron tal fraude a la Ley. Se le acabó el tiempo a Andrés Manuel, el país necesita un verdadero presidente de verdad que piense en el país, no un mediocre que busca que todos sean igual a él. AMLO traiciona, roba y miente al pueblo.