El sendero del Chairo lll IRRESPONSABILIDAD INDUCIDA.

Ya hablé suficiente de las malas e irresponsables decisiones del gobierno federal ante esta pandemia que crece día con día en México, al grado de que la autoridad sanitaria nos señala constante y diariamente que nos encontramos en semáforo rojo, pero a pesar de eso muchos estados ya se abrieron a la “Nueva Normalidad” la cual debería ser parteaguas para que hayan valido la pena tantas muertes, y sin embargo no lo es. Empezando por el presidente, que en sus giras catalogadas como “esenciales para la vida pública” no usa cubrebocas dando el mal ejemplo y contradiciendo las indicaciones de la Secretaría de Salud… pero ¿Qué estamos haciendo los Ciudadanos? ¿Nos vamos a dejar inducir por la ignorancia que pregona el gobierno federal? ¡Llegó el momento de despertar! Ya las autoridades internacionales de la salud nos citaron las normas para convivir, la vida ya no será como nos habíamos acostumbrado, no hay “regreso a la normalidad” es más bien un “reintegro a la nueva normalidad”. Salimos de casa con la pandemia activa y por ello debemos ser responsables, higiénicos y respetar las normas de lo contrario los contagios y muertes no cesarán y el no seguirlas, implica que llevarías la “muerte” a tu casa. Repetiré las normas hasta que entendamos que esto se previene con limpieza, “USA CUBREBOCAS” en la calle, “DISTANCIA” de un metro y medio, “CARETA” o “LENTES”, “LÁVATE” las manos constantemente, aunque odies el agua y el jabón (y créanme hay muchos, así como muchos que van al baño y no se lava las manos), si estas en la calle usa “GEL o ALCOHOL”, “LIMPIA” todas las superficies que toques con una base de cloro/agua, limpia tus zapatos muy bien antes de entrar a casa, recuerda que siempre hay gente que muestra su mala educación escupiendo en la calle. Checa este dato, lo señala el Médico Internista e Infectólogo del Centro Médico ABC, Dr. Francisco Moreno Sánchez @DrPacoMoreno1, que de 21 casos, 20 son asintomáticos y uno con síntomas, ¿a qué se traduce? A que si uno de los 20 anda en la calle y tose, estornuda sin medidas de higiene o toca algún objeto que se comparte ya contagio a 70 personas en promedio y así sucesivamente, pues recordemos que aplica el contagio de forma exponencial, por lo tanto, ante la crisis económica que vivimos, debemos no solo convivir con el virus, sino eliminar los malos hábitos de higiene. Demostremos que estamos comprometidos con la sociedad y con lo más importante para cada uno de nosotros NUESTRAS FAMILIAS. Hoy el Diario Milenio Digital señala “EL PAÍS ESTÁ EN ROJO DEBEN QUEDARSE EN CASA O EPIDEMIA SE PODRÍA PERPETUAR, SSA”. Esto dice la realidad de las cosas: que desde el 15 de mayo las personas veían más cerca “el fin de la jornada de Sana Distancia, y empezaron a bajar la guardia, NO hay compromiso social, NO se respetan las normas impuestas por la OMS y ante el mal ejemplo de quien debe hacer cumplir las normas “AMLO” debemos actuar por nuestra cuenta. Según los propios datos de la SSA se esperan 60 mil muertes por Covid19; hasta el lunes 8 de mayo llevábamos 13,699 muertes, lo que quiere decir que la pandemia no está controlada y que, si no empezamos a cambiar nuestra forma de vida, pasaremos a ser parte de la estadística y de las 60,000.00 muertes que ya no serán responsabilidad del Estado, si no de nosotros los ciudadanos

En resumen… la OMS ya señaló que la epidemia está fuera de control. Sí, el gobierno tiene mucha responsabilidad, pero tú también: la limpieza nos protegerá y las buenas decisiones más. El gobierno federal ha dejado al descubierto tres cosas: primero su incapacidad para el control de crisis, segundo, que solo le importa el dinero y tercero, la importancia que tiene la práctica constante del populismo, aún sobre temas de salud de interés mundial, con sus obras innecesarias que solo enriquece a sus amigos. No permitamos que AMLO nos divida con su egoísmo disfrazado, con el trasfondo de ser millonario a costa de los pobres, mismos a quienes les siembra el odio para atacar a los empresarios y a los que luchan a diario por ser mejores. Cuídate y cuidarnos.