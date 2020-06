El sendero del Chairo ||| EN PICADA Y A LA ALZA!!!

Así va la situación en México, mientras AMLO sigue descendiendo en las encuestas, el Coronavirus a la alza en todo el país, su falta de sensibilidad al gobernar, el no saber delegar están llevando al país a la ruina, ya no le importa nadie, su ambición está acabando con la estabilidad del país, la denominada caravana fifi deja que el descontento está creciendo, ver como gente en bicicleta en especial los Uber eats acompañaban a la misma deja claro el descontento y en el 2021 aguas por qué va caer.

AMLO prefiere tener en el poder a gente cómo John Ackerman un ser lambiscon y que solo quiere dejar bien a su jefe al grado que se tira al piso por el, este personaje se metió con el Coordinador de Mugrena en el Senado, Monsreal el cual no aprobó una moción del presidente, y por eso pidió su renuncia como coordinador del senado, lo cual quiero pensar que ya se dan cuenta que son utilizados por el presidente. Amlo ve cerca su caída y quiere el control del INE como en el pasado y así cometer fraude, no olvidemos que cuenta con un conocido del tema, Bartlett.

No podemos seguir gobernados por un ser que tildó a las instituciones de ineficientes, quién en el pasado agredió la figura presidencial, pero ahora cuál loco poseído pide a gritos que lo respeten mostrando más su cobre barato de dictador, ya desaparecido muchas dependencias que cuidaban nuestra naturaleza, ahora va por la Conapred y de risa su frente para defender al presidente, conformado por un PVEM a quien todos conocemos como la meretriz del poder, así lo dijo John Zuckermann en una publicación a en el Periódico Excélsior, un partido que se arrodilla ante cualquiera por poder, tal es así que se ha quedado callado ante la desaparición de instancias que cuidaban a la naturaleza, mostrando que solo está ahí por el poder dejando claro que es el Partido Oportunista de México; ahora hablaremos de otro resucitado el PT, que si no fuera por la imagen de AMLO no tendría registro, en fin seguir hablando de estos incompetentes de la política es darle publicidad y no pagan por eso, lo cierto es que entre la estrepitosa caída de AMLO nos lleva de corbata con ello.