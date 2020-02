EL Sendero del Chairo: “Del Populismo a la Intolerancia”

By Octavio Gonzalez Ramos

EL Gobierno de López Obrador se ha caracterizado por ser intolerante a la crítica, pero más por no aceptar sus errores. Lo podemos observar en su falta de planeación, visión y estrategia política, acusando y persiguiendo a los empresarios y a pequeños comerciantes, dejando libres a connotados narcotraficantes (a los cuales ni acusa, ni habla de ellos y mucho menos persigue) … Pone en venta un avión que no es del Estado Mexicano, ya que se adquirió por arrendamiento financiero; engañar al pueblo y hacerlo pagar dos veces por el mismo ¡ES CORRUPCIÓN Y TRAICIÓN! Lo criticado por AMLO en campaña, lo vemos materializado por él mismo pues MIENTE, ROBA y TRAICIONA; se empeña en gobernar imponiendo y hoy la gente que votó por él LO ESTÁ DEJANDO SOLO. Sus “mañaneras” son una función llena de ignorancia, donde deja de manifiesto su falta de cultura política, con discursos populistas que ya a nadie impresiona. Y Sus grupos de chairos que por más que intentan defenderlo, no pueden, pues se quedaron sin argumentos.