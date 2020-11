El presidente del TEPJF gastó en 6 años casi 20 millones de pesos más que sus ingresos: UIF

Señalado por sus gasto que no guardan relación con sus ingresos, por sus proyectos polémicos de sentencias, por sus viajes alrededor del mundo con cargo al erario, el actual presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas Valdez, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República por la Unidad de Inteligencia Financiera UIF) de la Secretaría de Hacienda.

El hecho principal denunciado es que Vargas Valdez gastó en seis años casi 20 millones de pesos más que sus ingresos declarados fiscalmente, informó este sábado el diario Reforma, con la precisión de que los gastos del magistrado en el período 2013-2018 fueron por 36.4 millones de pesos, en tanto que sus ingresos declarados ascendieron a 16.7 millones. Por su parte, en su cuenta de Twitter, el juzgador afirmó que sus ingresos tienen origen lícito y comprobable

En una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, el titular de la UIF, Santiago Nieto, solicita que se ordene el congelamiento de cinco cuentas bancarias que el magistrado Vargas tiene con tres entidades financieras, debido a la sospecha de que ha recibido y usado recursos de procedencia ilícita, informó el diario este sábado en su nota principal

La denuncia, recibida en la Fiscalía General de la República el 21 de febrero pasado, documenta en las cuentas de Vargas depósitos en efectivo de empresas privadas y de personas no identificadas y las coteja con otros ingresos derivados de su actividad pública, y concluye que el magistrado ha gastado entre 2013 y 2018, 217.9 por ciento más de sus ingresos declarados.

“Esto de manera lógica y natural hace presumir que nos encontramos frente a movimientos de fondos inusuales para el perfil de ingresos que reportó ante la entidad fiscalizadora, lo que podría configurar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de hechos de corrupción o enriquecimiento ilícito”, dice el titular de la UIF, Santiago Nieto, en su denuncia, cuya copia posee Reforma.

El 28 de octubre de 2019, el periódico publicó que la UIF tenía una investigación contra Vargas, quien había cuadruplicado sus ingresos entre 2013 y 2017, a la vez que se le habían encontrado depósitos en efectivo. Asimismo, José Luis Vargas tuvo movimientos inusuales por 14 millones 96 mil 478 pesos en una tarjeta American Express entre 2016 y 2018.

Son recursos lícitos, afirma Vargas

Vargas dijo que esos ingresos eran lícitos y obedecían a su actividad profesional. Sin embargo, cuatro meses después de la revelación, la UIF presentó la denuncia penal ante la FGR, que amplía los hallazgos periodísticos.

Entre 2013 y 2018 tuvo 56 depósitos en efectivo de SAIPEM, una empresa del ramo energético, filial de ENI, una firma italiana que, según Santiago Nieto, es investigada en Milán por actos de corrupción cometidos en Argelia.

Los depósitos de SAIPEM fueron por un millón 244 mil pesos; de esos, 455 mil 204 pesos fueron depositados cuando ya era magistrado electoral.

“Resulta caricaturesco pensar que deviene lícito y creíble consumir sólo con una tarjeta de crédito 29 millones 727 mil 572 pesos con 76 centavos, mientras que se afirmó tener un ingreso real de 16 millones 744 mil 264 pesos”, expresa Santiago Nieto en su denuncia.

Al no declarar esos recursos, la UIF establece que “provienen de actividades fuera de la licitud y que dicha estrategia se ejecuta a efecto de no enterar a la autoridad fiscal sobre las mismas”.

En su cuenta de Twitter, Vargas Valdez reiteró este sábado que sus ingresos tienen origen lícito:

PRD y un senador piden que Vargas responda y PAN pide no debilitar al TEPJF

El senador Emilio Álvarez Icaza y el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, pidieron que la Fiscalía General de la República aclare por qué no ha actuado en la denuncia contra el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas.

Manifestaron que si bien hay presunción de inocencia, Vargas debería responder por estas acusaciones, dado que está en juego la confianza en uno de los árbitros electorales del País.

“La Fiscalía está en falta, no se entiende que luego de 9 meses no puede dar elementos sobre si ha lugar la investigación, si no había elementos, lo que se quiera, pero la Fiscalía tiene que darnos certeza, pero la no actuación abona a la falta de confianza”, indicó Álvarez Icaza.

Por su parte, el presidente del PAN, Marko Cortés, expresó que es preocupante el debilitamiento del Tribunal Electoral a partir de las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el presidente del organismo, José Luis Vargas.

“Es fundamental conocer las verdaderas motivaciones sobre estos señalamientos al presidente del Tribunal Electoral”, expresó, de acuerdo con Reforma.