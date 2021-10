El Pleno del TEQROO confirma la pérdida de registros del MAS y CxQ 

Chetumal, Quintana Roo a 25 de octubre de 2021.- El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en sesión pública no presencial y por unanimidad de votos determinó confirmar la pérdida de registro como partidos políticos locales a Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social.

Lo anterior al resolver los Recursos de Apelación RAP/034/2021 y sus acumulados RAP/035/2021 Y RAP/038/2021, que fueran presentados por los partidos políticos locales Confianza por Quintana Roo y Movimiento Auténtico Social en contra del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, quienes pretendían se revoque las resoluciones emitidas por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en los cuales se determinó la pérdida de sus registros como partidos políticos locales al no alcanzar el 3% de la votación recibida en el pasado proceso electoral.

En este asunto, la magistrada y los magistrados determinaron confirmar las resoluciones emitidas por el Consejo General del IEQROO –IEQROO/CG/R-028-2021 y IEQROO/CG/R-029-2021-, no obstante, no coincidieron con las razones a que llegó dicho Instituto para su determinación, ya que este órgano jurisdiccional no comparte la existencia de la antinomia o contraposición de normas argumentadas por la autoridad responsable, sino únicamente en lo que respecta a la debida interpretación que debe darse a la Ley General de Partidos Políticos, misma que pertenece a un sistema normativo nacional, que aplica a dichos casos resueltos.

Lo anterior, lleva a considerar que la actuación del IEQROO se encuentra apegada a derecho, ya que cumplió con lo mandatado en el Artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, es decir, declarar la pérdida de registro de un partido político local al no cumplir con el mínimo de votación requerida para mantener dicho registro.