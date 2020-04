El mismo Bonilla le da la razón a Derbez: los médicos de BC, dice, “están cayendo como moscas”

Ciudad de México, 13 de abril .– Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, pareció darle la razón al actor Eugenio Derbez, quien dio a conocer una carta de médicos que dicen estar en peligro debido a la falta de equipo y material para responder a la emergencia que se vive en la entidad por los contagios de COVID-19.

‘‘Sabíamos que el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social, por el desprendimiento y la falta de preocupación por los temas. Obviamente a mí lo que me preocupaba más, me sigue preocupando, ahora más que nunca, es que los mismo médicos que tiene el Hospital General los tiene el Seguro Social y ahora estamos viendo que están cayendo como moscas porque no se les dio la protección. De nada servía que se las diéramos en el Hospital General si no se las daba el Seguro Social’’, dijo.

Durante una transmisión en vivo, el mandatario de la entidad aseguró que “el problema del Seguro Social afectó a los bajacalifornianos porque hubo un descuido del IMSS en Baja California, que no se ha puesto las pilas, el IMSS no se aplicó”.

Ayer, Derbez publicó un video en su cuenta oficial de Twitter, donde detalló que un amigo suyo -quien aparentemente trabaja en la Clínica 20 del IMSS en Tijuana-, denunció mediante una carta la carencia de material y otros insumos para combatir el virus en la ciudad fronteriza.

Sobre esa información, Bonilla Valdez comentó que “no se puede tapar el sol con un dedo, hay imprecisiones, leyó lo que le mandaron, pero en el fondo es cierto pues el IMSS no se pone las pilas”. “#IMSS BC informa: sobre mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de #COVID19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”, respondió el instituto al actor en Twitter. Además, el Gobernador de Baja California criticó además a la delegada estatal del IMSS, Desiree Sagarnada Durante, a quien asegura no ha visto en las unidades de la institución durante esta emergencia sanitaria. “No he visto al Seguro Social en Baja California hacer un reporte, conozco a la delegada porque vino a presentarse después de dos meses de estar en funciones pero no la he vuelto a ver”, comentó. “Hay que decir las cosas como son, no puedes tapar el sol con un dedo: en realidad, el Seguro Social en Baja California no se aplicó, no se aplicó y ahora tenemos el problema y no está a nosotros afectando en todo lo demás”, denunció el Ejecutivo estatal.

Luego, preguntó a su Secretario de Salud si la ha visto. Y él funcionario respondió que sí, en las oficinas.

El Gobernador insistió en que si la ha visto en las clínicas, específicamente en la Clínica 20, que es la que tiene problemas graves. El funcionario dijo: “desconozco si ha ido”.

Bonilla arremetió: “¿Tú crees que no haya tenido tiempo la Delegada de visitar cuando menos una vez a la semana cada uno de esos hospitales [9 del IMSS en Baja California] y registrar esas carencias?”.

Antes, el Gobernador expuso que el problema del IMSS no es sólo el de los enfermos, sino el de los doctores que se han infectado.

DERBEZ PIDE AYUDA PARA TIJUANA

“Amanecí hoy con una llamada de un amigo que es médico y trabaja en una de las clínicas en Tijuana, una de las clínicas del IMSS. Y me hizo un llamado desesperado. Acaba de publicar una carta en Facebook y yo quiero darle difusión a esa carta para poder ayudar”, dijo en video el comediante.

Eugenio Derbez leyó el texto que su amigo médico publicó en sus redes sociales, en el que aseguraron que dicha clínica y otros dos hospitales de Tijuana no cuentan con los insumos necesarios para atender a las personas infectadas con coronavirus, pues se encuentran “rebasados”.

“Estamos invirtiendo más de la cuarta parte de nuestro salario para poder conseguir salario, sin embargo, no podemos estar haciendo uso constante de ese dinero ya que nuestras familias necesitan nuestro ingreso. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada”, citó el también actor.

En el mismo sentido, la carta que leyó Derbez señaló que tanto directores como jefes de piso en la Clínica 20 del IMSS han “abandonado” a su personal médico y no han respondido con respecto a la situación actual del instituto.

En el texto compartido por el actor se detalló que el piso tres fue acondicionado para atender a las personas infectadas con el virus, no obstante, este espació se llenó y el área pediátrica, así como la zona de urgencias han sido ocupadas para tratar a los pacientes.

“Es por ello, que con toda la pena del mundo nos vemos en la necesidad de pedirle apoyo a la ciudadanía; sin insumos no podemos trabajar, sin material no podemos ayudar a toda esa gente que nos necesita”, continuó Derbez.

Aunque Eugenio Derbez exhortó a sus seguidores para que ayudaran con la compra de algunos materiales citados en la carta, la dependencia estatal compartió una foto con el mismo texto que leyó el actor, pero en WhatsApp confirmando que la clínica tiene los insumos necesarios para atender los casos de COVID-19.

“#IMSS BC informa: sobre mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de #COVID19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”, publicó en Twitter.

Por la madrugada, también la delegada del IMSS en el estado, Desiree Sagarnaga, aseguró que la información que difundió el actor “es falsa”.

“Tengo un mensaje para usted: su información es falsa. Le quiero pedir un favor: no difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar a vidas y hacer este mensaje me toma tiempo que podría usar con pacientes que me necesitan”, señaló.

A su vez, lo invitó a visitar sus instalaciones para mostrarle los equipos de protección con los que el personal trabaja para atender los casos de coronavirus.

Horas después, Derbez volvió a subir a sus redes un video nuevo, en el que se defiende. “No… no son fake news. Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas. Que Dios los bendiga”, escribió.

“Quiero decirle a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, ya no está en mí. Yo sólo paso el recado. Lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír”, agregó el comediante.