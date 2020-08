El aniversario 170 de Isla Mujeres nos encuentra construyendo un Quintana Roo distinto: Carlos Joaquín

El gobernador de Quintana Roo participa, vía remota, con un mensaje enviado al término de la Sesión Solemne de Cabildo. Carlos Joaquín pide a los quintanarroenses no aflojar el paso en estos momentos difíciles que se viven como sociedad y humanidad

Cancún. – Durante un mensaje en ocasión del 170 aniversario de la fundación del pueblo de Dolores, hoy Isla Mujeres, el gobernador Carlos Joaquín destacó que esta nueva celebración “nos encuentra construyendo un Quintana Roo distinto”.

“Sabemos que existen nuevos desafíos para afrontar y nunca nos hemos detenido. Aquí estoy, junto a ustedes, y velaré siempre para que estos desafíos se cumplan”, expresó el gobernador de Quintana Roo.

Carlos Joaquín participó, de manera virtual, en la conmemoración de un aniversario más de Isla Mujeres.

El ayuntamiento tuvo una sesión solemne, encabezada por el presidente municipal Juan Carrillo Soberanis y los regidores integrantes del cabildo.

Al recordar la historia de la isla, el titular del Ejecutivo expresó que no es poco lo que Isla Mujeres ha logrado en este tiempo, trabajando mancomunadamente por un objetivo central: mejorar la calidad de vida de su gente.

El gobernador Carlos Joaquín exhortó a los habitantes de Isla Mujeres y a los quintanarroenses en general a no aflojar el paso en estos momentos difíciles que se viven como sociedad y humanidad.

Carlos Joaquín expresó: “En este aspecto, quisiera agradecer también a todos los que se han puesto la camiseta para lograr trabajar en conjunto cumpliendo todos los protocolos que se implementaron para cuidar a la población durante todo este tiempo de pandemia. Esta labor de equipo hoy permite mirar con esperanza, sin bajar los brazos, la reactivación económica y la recuperación del liderazgo turístico de orden mundial.”

“Ya estamos viendo los primeros pasos, pero, lo repito, si no nos cuidamos, si no cuidamos a nuestros semejantes, si no cumplimos con los protocolos establecidos, si no usamos los cubrebocas, si no conservamos la sana distancia y seguimos haciendo bien lo que nos toca hacer, entonces cada paso que demos hacia adelante puede convertirse en dos para atrás y no queremos eso”, añadió Carlos Joaquín.

Durante la sesión, en la que participaron familias fundadoras (vía remota), a quienes se les reconoció el trabajo por esta tierra, también se galardonó a Marcelo Cupul Kú, quien recibió la Medalla al Mérito Turístico “Licenciado José de Jesús Lima Gutiérrez” y a monseñor Fabio Martínez Castilla, quien recibió la Medalla al Mérito Ciudadano “Don Alfonso Ríos Azueta”.

Estos reconocimientos los otorga el ayuntamiento a las personas que, año tras año, realizan una loable labor por el municipio, siempre pendiente de la sociedad.

En esta ocasión correspondió la Medalla al Mérito Ciudadano al monseñor Fabio Martínez, quien es un isleño que desde niño se destacó por su amor a Isla Mujeres participando en actividades de mejoramiento de la comunidad.

Por su parte, Marcelo Cupul se ha destacado por sus labores a favor del tiburón ballena, como dirigente y promotor de su conservación y manejo, y por su encomienda de rescate marino, pues ha salvado las vidas de 39 turistas y habitantes locales que naufragaron o se perdieron en el mar.