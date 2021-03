EEUU incluye a Abouzaid El Bayeh integrante del CJNG en lista de narcotraficantes internacionales

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye en su lista de narcotraficantes internacionales al mexicano Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, como miembro de alto nivel del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Abouzaid El Bayeh juega un papel “clave” en el tráfico de estupefacientes y lavado de dinero de la “violenta organización criminal”, responsable del envío de “una proporción significativa del fentanilo” que se distribuye en el país, apuntó el Tesoro en un comunicado.

Con la inclusión en la lista de narcotraficantes, Washington busca “alterar” uno de los principales eslabones en la estructura de liderazgo de CJNG, indicó la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki.

Abouzaid El Bayeh, actualmente fugitivo de la justicia, se mantiene vinculado al cártel mexicano de su jefe Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

High-level Cartel de Jalisco Nueva Generacion #CJNG associate, Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, financially sanctioned by @USTreasury for his role in facilitating drug shipments & money laundering. Tips can be submitted to #DEA ☎️+1-213-237-9990

Read More➡️ https://t.co/YizNbMBtlB pic.twitter.com/Cp1rXcZgmE

— DEALosAngeles (@DEALOSANGELES) March 3, 2021