Diputados de Morena, PT y Verde se niegan a investigar a Laura Beristaín por retrasos en obras de la quinta avenida

“Tengo 11 mil firmas de comerciantes, locatarios y población en general. Los diputados de Morena me dicen que no pueden crear la comisión porque Laura Beristain es de su partido, y dejan a un lado a toda la ciudadanía que se ha visto afectada”, denunció Lili Campos

A pesar de la insistencia de la legisladora Lili Campos para que se conforme la comisión legislativa, que investigue las obras de remodelación de las Quinta Avenida en Playa del Carmen e invitar a diputados de Morena, PT y Verde Ecologista a caminar por la avenida para escuchar a los empresarios, estos se niegan a hacerlo.

Recordó que dos de las empresas contratadas (Diqsa y Xoanxum ) tienen diversas anomalías administrativas, y señaló que es importante saber el destino de los 117 millones de pesos.

El 30 de junio, activistas señalaron la corrupción en la construcción de obras de la alcaldesa Laura Beristain, afirmaron que las empresas que realizan las obras tienen domicilios fantasmas y que uno de los socios es un ex velador analfabeta que desconocía ser socio de la empresa XOANXUM S.A. de C.V. y un anciano que ya falleció.

De acuerdo con la investigación del activista Antonio Ramos, ambos son habitantes de Cancún: Manrique Rosado, de 87 años de edad, exvelador analfabeta que no estaba enterado que fuera dueño de una empresa, padece cataratas y no tiene dinero para su operación, mientras que su “socio” Maceda Herrera, también adulto mayor, murió hace cinco meses en la pobreza.

Este hecho incluso fue denunciado por el periodista Carlos Domínguez de Nación 14 en la conferencia mañanera del presidente de la república el 13 de julio del presente año:

CARLOS DOMÍNGUEZ :

“ME GUSTARÍA HABLARLE DE OTRO TEMA, DE DOS HUMILDES CIUDADANOS DE LA RIVIERA MAYA. SE TRATA DE DON LORENZO MANRIQUE ROSADO, DE 87 AÑOS; Y DON CIRILO MACEDA, QUE EN PAZ DESCANSE. AMBOS SON SOCIOS 50-50 POR CIENTO DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA DE NOMBRE XUANXUM S.A. DE C.V., A LA QUE EL GOBIERNO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO ENTREGÓ POR DESIGNACIÓN DIRECTA UN CONTRATO POR MÁS DE 39 MILLONES DE PESOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA QUINTA AVENIDA DE PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, ENCABEZADA POR LA MORENISTA LAURA DE BERISTAIN.”

DON LORENZO JAMÁS SUPO EN QUÉ MOMENTO FUNDÓ ESTA EMPRESA NI SABÍA QUE HABÍA LICITADO POR MÁS DE 39 MILLONES AL GOBIERNO DE UNA CIUDAD, TIENE PROBLEMAS DE CATARATAS Y SE DEDICA A SOBAR PARA GANARSE LA VIDA. DON CIRILO, QUE EN PAZ DESCANSE, JAMÁS SUPO QUE TENÍA EMPRESA, MURIÓ ANTES DE DAR CON SU DOMICILIO.… TAL PARECE QUE SU DISCURSO Y EJEMPLO DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LAS MALAS PRÁCTICAS NO PARECEN PERMEAR EN LAS FILAS DEL PARTIDO QUE USTED FUNDÓ EN 2013 YA QUE, AUNQUE JAMÁS ESTÉ BIEN ROBAR DEL ERARIO PÚBLICO, A VECES NO ES DE SORPRENDERNOS QUE ESTAS PRÁCTICAS DE ANTAÑO SEAN REALIZADAS POR NEOLIBERALES, PERO NO POR QUIENES DIJERON EN 2018 QUE ERAN LA ESPERANZA DE ESTE PAÍS, PRESIDENTE. EL PUEBLO DE SOLIDARIDAD MERECE SABER SU OPINIÓN SOBRE ESTOS ACTOS DE PRESUNTA CORRUPCIÓN, PRESIDENTE.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR:

PUES QUE SE PROCEDA, HAY INSTANCIAS PARA CASTIGAR ACTOS DE CORRUPCIÓN, EXISTE LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN. ESTE DENUNCIA PUEDE PRESENTARSE EN ESTA OFICINA, EN ESTA INSTITUCIÓN, Y TAMBIÉN EN EL MINISTERIO PÚBLICO, EN LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DESDE LUEGO EN LOS TRIBUNALES O INSTANCIAS ESTATALES QUE EXISTEN. HAY QUE HACER LAS DENUNCIAS CON PRUEBAS Y QUE NO SE PERMITA LA IMPUNIDAD… LA CORRUPCIÓN ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LA DESIGUALDAD SOCIAL EN MÉXICO, LA CORRUPCIÓN ES LA CAUSA PRINCIPAL DE LA POBREZA, DE LA INSEGURIDAD, DE LA VIOLENCIA. ENTONCES, TENEMOS QUE ACABAR CON LA CORRUPCIÓN, LIMPIAR DE CORRUPCIÓN EL GOBIERNO Y NO PORQUE VENIMOS DE UN MOVIMIENTO Y SON COMPAÑEROS NUESTROS QUIENES SE LES OLVIDA EL PORQUÉ ESTAMOS EN ESTA LUCHA, VA A HABER IMPUNIDAD. DE NINGUNA MANERA. EL MÁS OBLIGADO A ACTUAR CON RECTITUD ES EL QUE VIENE DE UN MOVIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN… DESDE LUEGO NO SE PERMITE LA CORRUPCIÓN A NADIE, PERO ESTÁN MUCHO MÁS OBLIGADOS A ACTUARON RECTITUD, CON HONESTIDAD, QUIENES LLEGAN A LOS CARGOS A PARTIR DE UN MOVIMIENTO QUE TIENE COMO PROPÓSITO ACABAR, DESTERRAR LA CORRUPCIÓN DEL PAÍS.”

CONFERENCIA MAÑANERA DEL PRESIDENTE AMLO EL DIA LUNES 13 DE JULIO 2020 MIN 1:04:49

Es el día, la diputada Lili campos añadió, en que no han concluido la rehabilitación y la alcaldesa se comprometió a que el 23 de diciembre, las compañías iban a entregar la Quinta Avenida al municipio. Hasta ayer, continuaban los trabajadores con las labores en el eje principal de la vialidad.

“En esta temporada alta era el momento para que se diera la reactivación turística y económica en nuestra ciudad, y lo que observamos en que sigue la afectación a nuestros empresarios y visitantes con estas obras, que mis compañeros legisladores se niegan a ver”, enfatizó la legisladora .