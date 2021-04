Diputado de Morena Saúl Huerta consumado Pederasta, acumula tres denuncias por abuso sexual contra menores de edad

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Además del abuso contra un menor de 15 años, salieron a la luz otros dos casos de violencia sexual presuntamente perpetrados por el diputado morenista Benjamín Saúl Huerta Corona. Dos de ellos, ya se encuentran en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), publicó reporteindigo.com.

La segunda víctima, también menor de edad, acudió ayer a levantar su denuncia ante el ministerio público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde acusó que fue en 2019 cuando el sujeto abusó sexualmente de él en un hotel de la colonia Juárez, informó la dependencia.

La Fiscalía informó que las autoridades recopilarán los datos de las dos investigaciones judiciales acumuladas para reunir pruebas y formular una imputación, luego de que el sujeto fuera liberado tras utilizar su fuero de diputado federal.

La tercera víctima se destapó durante la noche del viernes en el noticiero de Ciro Gómez Leyva. Se trata de un joven de 20 años, quien declaró que el diputado lo agredió sexualmente cuando era menor de edad, como los otros.

El joven narró que fue a sus 17 años cuando conoció al morenista en San Francisco Totimehuacán, Puebla, donde el sujeto acudió para hacer campaña y le ofreció trabajo como su chofer.

Ese día lo invitó a comer, le sirvió bebidas alcohólicas y el joven comenzó a sentirse mareado. Una vez en el vehículo del legislador, este empezó a hacerle insinuaciones sexuales.

“Me empezó a enseñar videos de homosexuales, de ahí me puse muy… como que me espanté, estaba mareado. Y me dijo que iba a agarrar un baño de temazcal por cada quien. Él se bajó, se puso sus lentes, y se puso su gorra”.

Fue en ese temazcal cuando el diputado lo agredió sexualmente.

“Primero pagó un baño de temazcal, pero nunca pensé que él se iba a meter ahí después. Ya cuando entra, se empieza a quitar la ropa y a mí me dice, quítate la ropa, aquí estamos en confianza, somos hombres”, narró la víctima.

“Y pues yo, la verdad, estaba mareado, me acosté, y fue cuando él me empezó a tocar en mi pene, empezó a tocármelo de arriba a abajo. Yo le dije que no quería, que no, y me dijo que es normal, es normal de hombres”.

Tras darse a conocer un audio donde Saúl Huerta intenta sobornar a la madre de la primera víctima con “llegar a un acuerdo económico” a cambio de retirar la denuncia, el sujeto renunció a su candidatura a diputado federal por el Distrito 11, informó Morena. (Fuente: reporteindigo.com)