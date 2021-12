Detienen a banda de asaltantes en la región 227 de Cancún

Los cuatro detenidos el pasado jueves en la noche en la región 227, se dedicaban a la venta de narcóticos, además de dedicarse al robo a mano armada, tres de ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Atención al Narcomenudeo.

El líder fue identificado como José Manuel H. M. alias “Marciano o Merci” de 18 años, originario de Cárdenas, Tabasco, con domicilio en la región 247, Manzana 20, Casa 38, atrás del Torito, el cual llevaba 5 bolsitas de Marihuana en una de sus bolsas de su bermuda que le hallaron al realizarle una revisión a su persona.

Sus cómplices responden al nombre Aarón Misael D. C. De 19 años, Ricardo C. C. de 25 años y J. J. D. C. de 14 años el cual quedo puesto a disposición en la mesa de adolescentes por posesión de droga.

Los hechos sucedieron cuando los elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se dirigían a dar cumplimiento a una orden de cateo bajo la carpeta FGE/QROO/BJ/12901/2021, cuando se encontraban sobre la avenida Tules y Río Hondo.

Cuando observaron un vehículo blanco de la marca Seat, placas HDF433E, el cual era conducido a alta velocidad y de manera temeraria, por lo cual le indicaron que se detuviera por el parlante, el cual hizo caso omiso e inicio una persecución.

La cual terminó sobre los cruces de la avenida Río Hondo entre avenida Centenario, como referencia aun costado del salón de eventos Santa Clara, de la región 227, ya que el conductor José Manuel perdió el control la unidad al pasar sobre un paso peatonal a alta velocidad.

Cabe destacar que al solicitar la presencia de los Peritos de la FGE por parte del personal del FRAI, al realizar las diligencias al interior del vehículo se halló una bolsa lado derecho del piso.

Al revisarlo se halló; tres bolsas grandes y cuatro pequeñas con yerba seca con características a la marihuana, además una bolsa tipo ziploc que contenía 7 dosis de una sustancia blanca sólida (cocaina).

A demás se confirmó que momentos antes de su detención habrían perpetrado un asalto a mano armada a una transeúnte en el fraccionamiento de Paseos Kabah en donde fueron captados por cámaras de vigilancia.

Todo indica que los delincuentes se dirigían a la guarida de su jefe a resguardarse por un momento, ya que operaban durante la noche, cuándo fueron sorprendidos por los elementos del grupo especial de la FGE.