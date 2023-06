El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció esta semana que militares ejecutaron a cinco personas en Nuevo Laredo, en la frontera con Estados Unidos, como exhibieron videos filtrados por medios internacionales el martes.

"Me informaron y ya se está actuando, al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir, nosotros no somos iguales a los anteriores Gobiernos", manifestó el mandatario en su rueda de prensa diaria.