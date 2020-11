Detenidas durante represión a protesta en Cancún denuncian agresiones sexuales de policías

De acuerdo con nuevos testimonios de lo ocurrido durante los actos de represión a la protesta del pasado lunes en Cancún, mujeres que fueron detenidas denunciaron que además sufrieron agresión sexual por parte de policías.

María Elena, de 27 años de edad, quien acudió a la protesta, narró que estaba gritando consignas y cantando junto con muchas otras mujeres cuando comenzó a escuchar los disparos.

Dijo que supo que hacer y sólo corrió cuando vio como salían más policías por la parte trasera del Palacio Municipal hacia donde ella corría.

“Casi choco con uno”, dijo.

Señaló que vio que el policía no iba tirando al aire o al suelo, sino directo, por lo que pensó que podría convertirse en un blanco.

Se tiró al piso cerca de unas jardineras donde había otras chicas, señalando que eran cinco, cuando llegó un grupo de alrededor de seis policías y comenzaron a golpearlas.

A una le pegaron con un palo en la cabeza mientras gritaba que era periodista, a otra la golpearon en la espalda.

“Nos decían que si queríamos desmadre, lo íbamos a tener”.

A jalones a María Elena se la llevaron hacia dentro del Palacio Municipal; cada que decía algo la golpeaban.

“Cuando íbamos por la parte de atrás del ayuntamiento, me empezaron a pegar en las costillas, me sacaron el aire”, contó. “Medio podía caminar. Un policía me agarró del glúteo, sus dedos llegaron hasta mi vagina, así me quiso levantar. Me hice bolita y casi a rastras me metieron”, añadió.

Adentro vio a su compañera de trabajo, Quetzalli, de 22 años quien también asistió a la protesta y a la cual también golpearon y agredieron sexualmente.

Quetzalli contó que mientras la golpeaban le decían que con ella se iba a desquitar de todo lo que habían hecho.

“Que si queríamos desmadre, desmadre iba a tener”, dijo, aunque aclaró que ella nunca hizo nada.

Logró zafarse de una de las mujeres policías, no se dejó esposar, la golpearon en las costillas y en las piernas.

“Me querían tirar y yo luchaba para que no pudieran. Lograron hincarme. Me dieron de cachetadas”, dijo. “Querían que les dijera quién había hecho los desmanes, con quién había llegado yo a la marcha. Les dije que no iba a contestar nada”, detalló y dijo que la llevaron con otras chicas.

Me pusieron de cuclillas. Fue entonces cuando una de las mujeres policías metió su mano por abajo de mi short, metió sus dedos en mi vagina y me levantó así. Grité, grité lo que me estaba haciendo.

Dijo que personal de Derechos Humanos llegó corriendo, le pidieron su nombre a la policía, se negó a dárselos y se fue.

Tanto María Elena como Quetzalli trabajan en el Colegio Kukulcán, donde también labora el profesor Julián, quien pudo grabar uno de los videos que han dado la vuelta en la redes y que dieron cuenta de las agresiones.

Ellos iban acompañando a sus alumnos quienes también asistieron a la protesta. Julián fue profesor de Bianca Alexis, la joven de 20 años que fue asesinada y por la que pedían justicia.

“Escuché lo que gritaba Quetzalli. Quería ayudarla, pero no podía. Sentí mucha rabia, mucha impotencia”, dijo Julián.

Luego de que en el video se ve como se lo llevan alrededor de tres policías, lo metieron al Palacio Municipal donde continuaron golpeándolo.

De acuerdo con Quetzalli, a Julián lo golpearon tanto que sangraba cuando lo metieron al Palacio Municipal. Terminó con una herida de más de diez centímetros en la cabeza y múltiples golpes.

Hoy Julián, a través de su Facebook dio a conocer que hoy iría a presentar su denuncia a la Fiscalía, acompañado de personal de Derechos Humanos.