Desmiente Nivardo Mena señalamientos de procesos judiciales

Kantunilkín.- Ante los señalamientos hechos por el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano en la XVI Legislatura, José Luis Guillén López y del presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Emir Bellos Tun, de que Nivardo Mena habría enterrado más de 70 mil toneladas de basura en Holbox, el exalcalde responde que tergiversan la información.

En respuesta a las declaraciones tanto del diputado local como del presidente municipal, Nivardo Mena Villanueva explica que solo “originan confrontaciones y noticias totalmente fuera de la realidad y caen en la falsedad; pues todo servidor público debe ser prudente al emitir comentarios; porque los juicios administrativos fueron entregados, pues no puede el Presidente saliente guardar ningún procedimiento contra el Ayuntamiento, pues entonces violaría el proceso de entrega-recepción”.

Las notas publicadas en varios medios de comunicación, señala que no hay expediente de las acciones llevadas a cabo para la limpieza del sitio de transferencia; “una mentira, pues todos los expedientes de los juicios administrativos, pues no son penales ni judiciales, son del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, no de Nivardo Mena; por lo justo y natural, desde luego que todos los juicios pendientes y trámites fueron entregados en tiempo y forma durante el proceso de entrega-recepción de la administración al departamento Jurídico nuevo”.

En otras palabras, quien desee conocer a detalle el proceso de limpieza del sitio de transferencia en Holbox en diciembre de 2020, debe de acudir a la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, pues ahí están todos los expedientes que explican la manera en que fue usada la termovalorización.

También hay que aclarar que en el proceso de entrega-recepción, el Presidente entrante solicitó en tiempo y forma toda la nómina, para que le sirva de base y con mucho gusto fue entregada, así que no hay excusa que no tiene información; “aquí estaré atento a cualquier requerimiento para responder a lo que mi derecho convenga”, pero lo que sí es, fue y será siempre extraordinario es la forma en la que desapareció las más de 70 mil toneladas de basura.