LOS ‘CANCELADOS’ DEL 2021

-Pepe Le Pew

Pepe Le Pew es uno de esos personajes de Looney Tunes encerrados en una persecución sin fin, como El Coyote o el gato Silvestre. A diferencia de esos dos, Pepa no quiere comerse a su presa, quiere besarla, lo curiosos es que el personaje ha sido calificado como narcisista, pues no entiende que no entiende que Penelope lo desprecia. Y claro, hoy en día resulta incómodo verlo, pero también es cierto que Pepe no es un personaje infantil particularmente popular en 2021. De hecho, es casi seguro que muchos niños de hoy en día no lo reconozcerían.

El escritor del New York Times, Charles Blow, sin embargo, desató un acalorado debate después de acusar al personaje de contribuir a la cultura de la violación, una acusación bastante seria para una caricatura animada. Este tipo de retórica no es particularmente convincente (al menos, no cuando se hablamos de los Looney Tunes).

¿Se canceló a Pepe?

Sí, en 2017. Pero no fue cancelado en 2021. Si bien muchos han establecido una conexión con las críticas de Blow y la eliminación de Pepe de “Space Jam 2”, la única escena de Pepe en la película se eliminó varios meses antes, y pues el personaje ni siquiera fue animado para la película que se filmó. Lo cual es irónico, porque aparentemente su escena tenía la intención de resaltar la importancia del consentimiento; a Blow probablemente le habría gustado mucho verla.