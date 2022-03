Denuncian a maestro de CBTIS 253 por hostigamiento y abuso sexual

La víctima menor de edad, quien desea reservar su identidad por temor a represalias, solicitó el acompañamiento jurídico del Colectivo Femenino Xtabay Quintana Roo para que su denuncia sea atendida en la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

La estudiante relató que todo empezó desde el semestre pasado, cuando el maestro P. C. C. Hizo comentarios frente a todos sus compañeros y compañeras del salón de clases, en donde a través de la mofa la discrimino burlándose diciendo «ay tienes muchos granos, oye ese parece un volcán».

Señaló que el profesor también hace burla por el peso y la complexión de las alumnas: “Como parte de una materia escolar llevábamos un módulo de charoleo, las bandejas eran algo pesadas, entonces él decía que las «flaquitas» no íbamos a poder llevarlas, que iba a costar trabajo o se iban a romper”.

La joven relató que ya en sexto semestre, “y como ahora lo vemos más seguido, pues convivimos más con él, él me llegaba a agarrar el brazo de la nada, o jalar el cabello; a veces me agarraba del cuello y me sacudía sin mi consentimiento para que le hiciera caso. Algunas veces comparaba mi peso con el de otra compañera que, porque era más «gordita», no podía ir a comer o no debería tener hambre”.

La víctima denunció que después de haber levantado el reporte con el orientador del Plantel CBTIS 253 Miguel Hidalgo de Chetumal, ocurrió otro caso, ya que las autoridades educativas no hicieron nada al respecto para proteger a las alumnas.

“Mientras estábamos en las prácticas, me andaba preguntando varias veces que por qué estaba tan seria, por qué no le sonreía, que había comido gallo; intentó bajarme en cubrebocas pero me giré y como ya vio que estaba molesta, pues se alejó y ya no insistió”, expuso.

Del relato anterior de los hechos se puede deducir que se constituyen los delitos de Discriminación, Abuso de Autoridad, Hostigamiento y Abuso Sexual de acuerdo al Código Penal del Estado de Quintana Roo:

El colectivo solicitó a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo que gire sus instrucciones a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, así como a la Unidad de Delitos Diversos para que sus actuaciones se rijan con base en el Principio del Interés Superior de la Niñez, asimismo a las autoridades educativas de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial active el protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación media superior del sistema educativo nacional y emita las indicaciones correspondientes para que el área administrativa y jurídica se investiguen los hechos y se suspenda de labores al maestro agresor, quien se encuentra hasta el día de hoy dando clases ya que puede representar una amenaza para las alumnas quienes lo han denunciado.