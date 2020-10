Denuncia el periodista Víctor Flores extorsiones y amenazas de los Millar

El comunicador narró que este martes recibió 20 llamada de los hermanos Millar, quienes buscaban cuestionarlo por una publicación sobre ellos en Sin Reserva,

“Ayer recibí 20 llamadas de los gemelos, Alberto y Heriberto Millar, tratando de obtener una respuesta a una publicación sobre ellos en nuestro portal informativo www.sinreserva.com.mx, que los incrimina, los acusa y los exhibe”, detalla.

Dijo que primero lo hicieron desde sus teléfonos personales, luego desde teléfonos ajenos y finalmente desde número privados.

“Inicialmente no les recibí la llamada, pero después tanta insistencia y de recibir mensaje s de Wasap, de que no tenía los “huevos” para contestarles, les acepté la llamada”, continuó.

“Preferiste al perro que a la cadena…” le escribió Alberto Millar.

“Increíble Víctor que te prestes a estas tonterías y no tengas los huevos ni siquiera de responderme”, le dijo también por WhatsApp Heriberto Millar.

Dijo que le cuestionaron el por qué no les avisó que iba a publicar en su portal una nota en su contra.

“Víctor nos hubieras avisado, pudiste hacerlo”, le escribió Heriberto.

“Como si yo tuviera que pedirles permiso para publicar en mi portal y mis redes lo que como periodista y ejercicio hago todos los días”, afirmó.

Ante la pregunta e insistencia, en la llamada de los gemelos Millar, porque los dos estaban en la línea y en altavoz cuestionándolo, señaló:

“Como medio de comunicación, la nota publicada, fue una publicidad pagada, en un espacio publicitario definido, sin que ello fuera un asunto personal.

“La llamada que les recibí tras su insistencia, a las 17:45 horas de ayer martes, tuvo una duración de 2 minutos y 8 segundos”, detalló Flores.

“Fiel a su costumbre fue grabada por los gemelos Millar para tratar de intimidarme, chantajearme y extorsionarme, afortunadamente no hay nada que ocultar, al grado que yo mismo la puedo difundir”, añadió.

Le preguntaron había sido pagada por el vocero del gobernador Carlos Orvañanos, por el periodista Pedro Canché, por el empresario Jorge Brizuela, por el abogado José Ramírez o por su ex colaborador Amir Ibrahim.

“Para ser sinceros, no saben ni de donde les vienen los golpes, porque cuando estuvieron en el poder y al servicio de los ex gobernadores Félix González Canto y Roberto Borge, hicieron mucho daño, lastimaron y extorsionaron a mucha gente y hoy todo se les revierte”, subrayó Víctor Flores.

INTENSIFICAN INTIMIDACIONES Y EDITAN LLAMADA

Relató que como chantaje y amenaza, a las 0:30 horas de la madrugada de este miércoles, Heriberto Millar le hizo llegar la grabación de la llamada que sostuvieron pero ya editada.

Víctor Flores señala que de esta eliminaron lo que no les conviene, “donde me pide y me ruega que baje la publicación, que ‘somos amigos’”.

Sin embargo, Flores afirmó que dicha llamada editada y con su fotografía, misma que están compartiendo le tiene sin cuidado.

“No hay nada ilegal, no tenemos miedo, somos un medio de comunicación libre, sin ataduras y sin compromiso”, aseguró.

NUEVO VIDEO PARA CHANTAJEAR

“A las 8:00 de la mañana de hoy, Alberto Millar, me hizo llegar a mi wasap un nuevo video para chantajearme, donde el cubano presuntamente prófugo en Miami, Florida, Daniel Sánchez alias el “Chismoso”, quien trabajó a su servicio en el área de circulación del periódico Respuesta, aleccionado por el mismo Millar, se graba un video, en el que afirma, que yo me robaba el dinero de la circulación del periódico, área en la que nunca tuve acceso”, cuenta Flores.

Aseguró que el video que fabricaron tiene como fin chantajearlo, intimidarlo o acallarlo, “como siempre lo han hecho con sus enemigos, así se conducen, son una lacra y nunca van a cambiar, la sociedad ya los conoce, no tienen la mínima credibilidad”.

Víctor Flores apuntó que tiene 30 años de trayectoria periodística intachable. Asimismo rechazó tener convenios con el gobierno estatal o con los ayuntamientos; afirmó que no vive del erario público.

“En el portal Víctor Flores Sin Reserva, www.sinreserva.con.mx somos un medio totalmente independiente y lo podemos gritar a los cuatro vientos”, aclaró

Dijo que no van a permitir ninguna amenaza, intimidación, advertencia o chantaje de los gemelos Alberto y Heriberto Millar, acostumbrados a conducirse de esa forma para obtener sus prebendas.

“En medio del reclamo a la publicación que les hicimos, me externaron que me conocen desde hace 25 años, que bueno que lo dicen y me da gusto, yo también los conozco el mismo tiempo y les conozco “Un Millar” de historias”, recordó.

Aseguró que no tiene nada personal contra Alberto y Heriberto Millar.

Incluso, expresó que ellos saben cómo se maneja el periodismo y cada quien sabe cómo lo aplica y con qué intereses.

Afirmó que toda la vida se han movido con perversidad.

“Ahora en desgracia, se molestan, reclaman, gritan, amenazan, como se lo hacen al periodista y colega Pedro Canché que los golpea, como si ellos no hubieran hecho lo mismo en los gobiernos anteriores”, remembró.

Aseguró que no tienen memoria y se les olvida que han jodido a mucha gente durante el sexenio.

“Durante el sexenio de Félix González “mamaron” de la ubre del gobierno, y que en la administración de Roberto Borge Angulo fueron “los niños consentidos del poder”, subrayó.

Recordó que durante ese sexenio, se beneficiaron y derrocharon todo lo que pudieron, se enriquecieron súbitamente, tuvieron privilegios, crearon empresas “fachadas” al servicio del gobierno y les pagaban todo lo que facturaban.

Recordó que durante la campaña electoral pasada a la gubernatura, estaban “enfermos de poder”, se creían intocables, soñaban con mamar otros seis años, no sabían si jugársela con “Chanito” Toledo o con Mauricio Góngora, y mientras Borge decidía su sucesor, ellos le sacaban dinero a los dos.

Al final, dijo, “Chanito” Toledo el gallo de “Borge” tuvo que ser sacrificado y fue Góngora el ungido.

“Se necesitaba de un candidato perdedor por el PRI en Quintana Roo, la gubernatura para Carlos Joaquín González ya estaba negociada para el PAN a nivel central, pero los gemelos no tenían esa visión ni ese alcance”, señaló.

Recordó que cuando Carlos Joaquín González fue electo gobernador de Quintana Roo “los gemelos Millar se fueron de bruces, cayeron con la cara al suelo, cerraron el diario Respuesta y la revista Polémica”.

Heriberto huyó y se exilió en Miami, Florida, Alberto se quedó a disfrutar del millonario terreno que despojó y que ahora reclama legalmente don Carlos Hernández Cantón.

El propio slogan del Diario Respuesta, los hunde, “quien la busca la encuentra”.

“Son un “Millar” de historias, difícil escribir cada una de sus conductas, lo del agua al agua, quebraron sus negocios y perdieron sus propiedades acumuladas en 11 años”, dijo.

“Uno a uno, imprenta, casas de empeño, galerías, bodegas, espectaculares, terrenos, ranchos, autos de lujo, residencias y una vida de llena de lujo y de placeres al amparo del poder, le fallaron a su padre don Armando Millar, quien les dio todo, hombre sabio y honesto, de gran visión y del que en realidad no han aprendido nada”, concluyó.