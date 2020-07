De Newell’s y la MLS a los más ricos de Europa: los posibles destinos de Lionel Messi si decide no seguir en el Barça

Tres empates en los últimos cuatro partidos de la Liga de España y algunas decisiones de los dirigentes iniciaron una gran turbulencia en la Camp Nou, lo que derivó en el malestar de Lionel Messi. Desde la prensa española apuntan que el astro argentino ha puesto pausa a las negociaciones de la renovación de su contrato, lo que indefectiblemente alimenta los rumores de que puede abandonar el Barça después de dos décadas en el club.

Puede que suene improbable al tener en cuenta que La Pulga tiene a su esposa y sus hijos muy arraigados a la Ciudad Condal pero puede que necesite refrescar su carrera deportiva y existen varios posibles destinos, como Newell’s, el equipo de David Beckham en la MLS y algunos de los clubes más ricos de Europa, sobre todo el Manchester City.

En Rosario siempre están atentos a los movimientos de Messi y cada incomodidad suya en el Barça renueva las ilusiones de verlo vestido de rojinegro. El regreso de Nacho Scocco para sumarse a Maxi Rodríguez y Pablo Pérez han realzado el proyecto de La Lepra y quizás el astro argentino sienta que es momento de jugar profesionalmente en el club de sus amores.

No obstante, siempre Leo Messi –a quien también han vinculado alguna vez con River Plate– explicó a fines de 2019 en diálogo con TyC Sports que ve difícil la vuelta a su tierra natal.

“Tengo el sueño de jugar en Newell’s y en el fútbol argentino, pero no se si se va a dar porque hoy tengo una familia y eso está por delante de mi deseo. Lo soñé desde chiquito pero hoy tengo tres hijos y vivo en un lugar que me dio todo y donde gracias a Dios estoy tranquilo, hoy pensamos mucho más eso. Thiago ya es grande y cuando le digo en joda que nos vamos para algún lado no le gusta nada, estamos un mes en Argentina y ya quiere volver con sus amigos”, explicó.

Suena quizás un poco más lógico que Messi sea tentado por algunos de los clubes más ricos de Europa, como el Paris Saint Germain, Chelsea o el Manchester City, donde la estructura puede seducirlo: sería su posibilidad de jugar con Sergio ‘Kun’ Agüero y volver a ser dirigido por Pep Guardiola, además de que hay varios ex directivos culés en los despachos del elenco inglés.

La otra posibilidad es que Messi sea la nueva gran estrella de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, como recientemente lo fue Ibrahimovic. En ese caso las ofertas más tentadora para La Pulga serían sumarse a Los Angeles Galaxy o ser la primera gran estrella en el Inter Miami FC, el equipo del que es propietario Beckham.

El Manchester City podría seducir a Messi con la posibilidad de volver a juntarlo con Pep Guardiola (AFP)

Es cierto que todavía los directivos blaugranas tienen varios factores a su favor, como el hecho de que Leo tiene contrato vigente hasta junio de 2021 y eso les da margen para reflotar el proyecto deportivo, posiblemente con la llegada de Xavi como DT con el regreso de Neymar. Incluso el equipo –pese a los flojos rendimientos– todavía puede ser campeón de la Liga o de la Champions esta campaña.

No obstante, también cabe la posibilidad de que Messi quiera cambiar de aire y darle un nuevo giro a su carrera a sus 33 años y después de haber alcanzado los 700 goles como profesional. En su vínculo actual tiene una cláusula que le permitía haberse ido gratis avisando al club antes del 10 de junio, lo que ya no será posible. Pero al mejor jugador del mundo no le faltarán ofertas para dar un golpe que resultaría histórico en el mercado de traspasos.