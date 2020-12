Coronavirus en México: se registraron 8,819 nuevos casos y 825 muertes en las últimas 24 horas

La Secretaría de Salud dio a conocer, este martes 1 de diciembre, el registro de 8,819 nuevos contagios, así como 825 defunciones originadas por COVID-19, enfermedad causada por el virus Sars-Cov-2, en el país.

De esa forma, hasta el día 185 de la nueva normalidad, se han registrado 1,122,362 casos confirmados acumulados y 106,765 defunciones ocasionadas por la enfermedad de coronavirus. Las autoridades de salud también reportaron la existencia de 52,347 casos sospechosos con posibilidad de resultado, así como un total de 1,389,285 negativos y 2,892,449 personas estudiadas desde el primer caso registrado en el país. Por otro lado, hasta el día de hoy 829,817 personas han sido dadas de alta al recuperarse de la enfermedad.

Adicionalmente se informó la estimación de 63,927 (5% del total de la epidemia) pacientes que presentaron síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. El dato resulta relevante, pues son quienes pueden contribuir potencialmente a la transmisión del virus.

FILE PHOTO: Healthcare workers wearing personal protective equipment (PPE) give instructions before they take a swab sample from women for coronavirus disease (COVID-19) rapid antigen testing outside the Azteca stadium in Mexico City, Mexico, November 25, 2020. REUTERS/Henry Romero/File Photo

De acuerdo con las cifras presentadas por el Dr. Ricardo Cortés Alcalá, Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, la Red de Camas IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) reportó la disponibilidad del 61% en camas generales para la atención de pacientes diagnosticados con COVID-19. Es decir, que de las 28,816 camas sin soporte mecánico de respiración instaladas en toda la república, sólo se han ocupado 11,149, lo que equivale al 39 por ciento. De esa manera, aún existe la disponibilidad de 17,667 camas generales.

Por otro lado, en cuanto a las camas destinadas a cuidados intensivos de pacientes diagnosticados con la enfermedad respiratoria, el informe presentó una disponibilidad del 68%, lo cual equivale a 7,029 camas con ventilador mecánico libres. Así, de las 10,336 camas destinadas a la atención de pacientes graves, se encuentran ocupadas 3,307, es decir, el 32% del total a nivel nacional.

La media nacional se encuentra por debajo del 50%, sin embargo, los seis estados con mayor ocupación de camas generales son Durango (70%), Ciudad de México (66%), Nuevo León (61%),Guanajuato (60%) y Coahuila e Hidalgo (56%). Por otro lado, las entidades con mayor ocupación de camas destinadas a pacientes con respiración asistida son Aguascalientes (60%), Ciudad de México (58%), Nuevo León (56%), Zacatecas (55%) y Baja California (54%).

La gente espera para hacerse la prueba de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Ciudad de México, México, el 20 de noviembre de 2020. REUTERS / Carlos Jasso/ Foto de archivo

Acerca de las vacunas contra el virus Sars-CoV-2, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, mencionó dos “buenas noticias”. La primera de ellas trata de la próxima presentación del documento llamado Política Nacional de vacunación contra el virus Sars-CoV-2 para la prevención de la COVID-19 en México. En él se podrá consultar información sobre la distribución y administración de las vacunas, así como el esquema de priorización. El subsecretario adelantó que prevé un trato igualitario y una equidad nacional en el acceso a las mismas. Se estima que su presentación oficial sea durante la siguiente edición de “El pulso de la salud”.

Por otro lado, Hugo López-Gatell hizo mención sobre la preparación de todos los trámites con la farmacéutica Pfizer. El objetivo, dijo, es que “en el momento en que Pfizer internacional tenga la aprobación de la FDA, y esté en condiciones de surtir la vacuna, inmediatamente podamos usarla.” También, aseguró, se brindará información periódica en cualquier avance de las vacunas.

Información en desarrollo*