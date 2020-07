Coronavirus en México: rebasa los 45,000 muertos y hay 408,449 contagios

José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), informó este miércoles, día 59 de la Nueva Normalidad, estrategia que pretende reactivar de manera paulatina la actividad económica, social y educativa en México, que suman 45,361 decesos y 408,449 casos confirmados acumulados de coronavirus (COVID-19).

Desde el Palacio Nacional, señaló que se estima que 48,550 pacientes presentaron síntomas en los últimos catorce días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus.

Además, hay defunciones estimadas. Asimismo, se han contabilizado 455,087 casos negativos, 89,978 sospechosos y 267,147 pacientes recuperados.

Rufino, a patient who has recovered from the coronavirus disease (COVID-19), gestures next to his son as he leaves from the Juarez Hospital to go to his house in Mexico City, Mexico, July 27, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad de residencia son: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Veracruz y Guanajuato, que en conjunto conforman el 45% de todos los casos registrados en el País.

La Ciudad de México continúa registrando la mayor parte de los casos acumulados del país y representa por si sola 17.5% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

Este día, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell señaló que Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la SSa este día hablará sobre inmunopatología del COVID-19 y vacunas.

Información en progreso…