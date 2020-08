Coronavirus en México: alcanza los 49,698 muertos y 456,100 contagios

Este miércoles, día 67 de la Nueva Normalidad, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud (SSa), informó que en México suman 49,698 decesos por coronavirus (COVID-19) y 456,100 casos confirmados acumulados.

Desde el Palacio Nacional señaló que se estima que existen 44,636 pacientes activos, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, lo cual representa a personas que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus SARS-CoV-2.

Además, hay 1,904 defunciones estimadas. Asimismo, se han contabilizado 499,915 casos negativos, 85,845 sospechosos y 304,708 pacientes recuperados.

An organ grinder plays in the street during the reopening of business across the city after confinement measures were eased, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in the Iztapalapa neighborhood in Mexico City, Mexico, August 4, 2020. REUTERS/Henry Romero

Alomía Zegarra detalló que de las 31,846 camas de hospitalización general contabilizadas a nivel nacional, el 44% (13,882) están ocupadas y el 56% están disponibles (17,960). Los cuatro estados con menos camas disponibles son: Nayarit, Nuevo León, Coahuila y Tabasco.

Mientras que de las 10,670 camas con ventilador, para atender a personas con síntomas graves de COVID-19, el 37% (3,951) están ocupadas y el 63% (6,719) están disponibles. Las entidades con más ocupación de camas de este tipo son: Nuevo León, Colima, Tabasco y Zacatecas.

Informó que a partir de este día detallarán qué estados están en ascenso, meseta o estabilidad y descenso de contagios de coronavirus. Este 5 de agosto presentó los 7 estados que continúan con un aumento de casos.

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que esta tarde ahondarán sobre la tendencia de casos, así como se han presentando los demás de aspectos de la pandemia.

También felicitó al Congreso del Estado de Oaxaca por la prohibición de venta de productos chatarra a menores de edad.

A relative prays next to the grave of Felisa, 74, who died of the coronavirus disease (COVID-19), during her funeral at the San Lorenzo Tezonco cemetery, as the coronavirus disease (COVID-19) outbreak continues, in Mexico City, Mexico August 5, 2020. REUTERS/Edgard Garrido

Las cinco entidades con el mayor número de casos acumulados distribuidos por entidad de residencia son: Ciudad de México, Estado de México, Tabasco, Guanajuato y Veracruz, que en conjunto conforman el 43.8% de todos los casos registrados en el país.

La Ciudad de México continúa concentrando la mayor parte de los contagios acumulados del país y representa por si sola 16.9% de todos los casos registrados por entidad de residencia.

Las autoridades reiteran que las personas que padezcan enfermedades como: diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lupus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; deben quedarse en casa, además de mantener sana distancia y usar cubrebocas al estar en espacios públicos.

