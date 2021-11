Convive Nivardo Mena con periodistas de FCP

Felipe Carrillo Puerto.- En un ambiente de confianza, el exalcalde de Lázaro Cárdenas, Josué Nivardo Mena Villanueva convivió con representantes de medios de comunicación de Felipe Carrillo Puerto, donde respondió a cuestionamientos diversos, en su paso por la presidencia de su Municipio.

Ahí, los más de 20 comunicadores pudieron constatar la verticalidad de Nivardo Mena, a quienes le preguntaron sobre el presunto ecocidio que se llevó a cabo en Holbox con la limpieza de 75 mil toneladas de basura del centro de transferencia; donde el expresidente respondió que la técnica utilizada fue la de “termovalorización”.

Especificó que la termovalorización descompone los residuos inorgánicos a través del calor, en un proceso favorable para el medio ambiente, ya que genera bajas emisiones de CO2 (bióxido de carbono) y hace eficiente el manejo de la basura al convertirla en un recurso; pero que en el caso de Holbox la empresa encargada trabajó con un prototipo.

En confianza, habló sobre su paso por el Partido del Trabajo (PT), donde se retiró en silencio y fue llamado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien en el momento de la negociación en las elecciones pasadas, pues prefirió siglar en Benito Juárez y no en Lázaro Cárdenas; así que fue el Partido Acción Nacional (PAN) el que le dio la oportunidad, por eso es que considera que ahora continúe bajo esas siglas.

A pregunta expresa que en caso de darse una alianza partidista para la gubernatura en 2022, buscará encabezarla, Nivardo Mena reveló que no depende de él, sino de las dirigencias nacionales, además de tomar en cuenta la equidad de género, pero hay otras opciones, sin embargo por un asunto de lealtad estará con Acción Nacional hasta que ellos digan.

La insistencia de los reporteros sobre la búsqueda de los otros actores políticos que están en la oposición al Movimiento de Regeneración Nacional, Mena Villanueva lamentó que “la amistad que teníamos con varios de ellos se esfumó de la noche a la mañana; pero hay buena relación con Marko Costés y el Comisionado en Quintana Roo, Emilio González”.

Durante más de una hora, tiempo en el que compartieron el pan y la sal, Nivardo Mena respondió todas y cada una de las dudas de los reporteros, a quienes dijo que no hay nada que ocultar como político, menos como persona, pues como empresario no vive de la política, al contrario, está en ella porque es la manera de poder ayudar a la mayoría de las personas más necesitadas.

No omitió a gradecer a los “Amigos con Nivardo Mena” por el trabajo que realizan en los municipios y sus comunidades; así como a los comunicadores que están identificados con su causa, pues está consciente de la situación que vive el periodista día a día, pues son pocos los que cuentan con todas las prestaciones de ley; de ahí que, de continuar con sus proyectos políticos, también están incluidos en los beneficios.